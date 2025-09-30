Cristian Lertora nominato alla guida di Fiepet regionale

C’è un piacentino alla guida della federazione dei pubblici esercizi di Confesercenti in Emilia Romagna: è Cristian Lertora. Il ristoratore è stato infatti eletto alla guida di Fiepet regionale, la categoria di Confesercenti che rappresenta gli esercenti pubblici e turistici. L’elezione si è svolta a Bologna durante l’assemblea elettiva: Lertora succede a Massimo Zucchini e resterà in carica per i prossimi quattro anni, pur mantenendo ancora la carica di presidente provinciale di Fiepet Piacenza.

«Per me è una grandissima soddisfazione – è il commento del piacentino – lo è perché innanzitutto è un riconoscimento dell’impegno che la squadra di Confesercenti Piacenza mette sul territorio».

Lertora aveva già fatto parte della dirigenza di Confcommercio-Fipe regionale, ma oggi è presidente di Fiepet Emilia Romagna: fra gli obiettivi in agenda ci sono «la rimodulazione della Tari per i pubblici esercizi della ristorazione, il contrasto all’abusivismo e alla concorrenza sleale, la revisione della normativa sulle manifestazioni temporanee, la semplificazione delle autorizzazioni per i dehor, un intervento sui finanziamenti per renderli più mirati e accessibili alle micro e piccole imprese, una sburocratizzazione a livello nazionale e politiche attive per il reperimento personale e lavoro e la formazione professionale».