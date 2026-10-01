È tempo di Mercato Europeo: «Il numero dei banchi cresce»

Tutto è pronto per l’arrivo della 21esima edizione del Mercato Europeo che da domani a domenica, lungo il Pubblico Passeggio, ospiterà 135 espositori da oltre trenta Paesi, tra specialità gastronomiche, street food, prodotti tipici e artigianato.

L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nella Sala Carpi di Confcommercio Piacenza dal presidente Raffaele Chiappa, dal direttore Gian Luca Barbieri, dal presidente di Fiva Piacenza Adriano Anselmi e dall’assessore al commercio Simone Fornasari. L’inaugurazione è prevista domani alle 11. «È un appuntamento importante, che per il ventunesimo anno consecutivo torna sul territorio e conferma il suo legame con il tessuto economico e sociale della città - ha sottolineato Chiappa -. È anche una significativa occasione di marketing territoriale: non la attendono soltanto i piacentini e gli abitanti della provincia, ma arrivano visitatori anche da Parma, Pavia e dal basso Lodigiano. Un flusso che rappresenta un’opportunità concreta anche per i negozi del centro».

Il mercato proporrà cucine e produzioni diverse: dai bretzel alle carni alla griglia, dalle specialità mediterranee a quelle internazionali, fino a dolci, bevande, oggetti per la casa, accessori e manufatti artigianali. Saranno diciassette gli operatori piacentini presenti.