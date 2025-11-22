Fiera dei vini al via, tre giorni di degustazioni ed eccellenze

Con quasi 300 espositori la Fiera dei Vini di quest'anno a Piacenza Expo si preannuncia da record. L'ente fieristico ha aperto i battenti sabato 22 novembre per tre giorni interamente dedicati alle eccellenze provenienti da ogni parte del Paese e anche dall'estero: già centinaia i visitatori arrivati per il via ufficiale dato dal taglio del nastro alla presenza delle autorità locali.

«Se il buongiorno si vede dal mattino siamo a buon punto – il commento di Giuseppe Cavalli, presidente di Piacenza Expo – l'edizione di quest'anno è molto importante per noi con il 35 % di espositori in più rispetto alla scorsa e ben 300 cantine selezionate, una fiera rilanciata puntando molto sulla settorialità, il biologico e perfino l'olio di qualità». «Abbiamo anche un buon numero di aziende piacentine – ha aggiunto Elisabetta Montesissa, vicepresidente di Piacenza Expo – significa che c'è volontà di fare squadra e rilanciare un settore che è in difficoltà e che ha bisogno di essere promosso: speriamo che la fiera ci dia la possibilità di tirare fuori il nostro orgoglio piacentino».