I nuovi vertici di Confesercenti ricevuti in Comune

Si è tenuto ieri in Municipio l'incontro tra la sindaca Katia Tarasconi, l'assessore al Commercio Simone Fornasari e i nuovi vertici di Confesercenti Piacenza.

L'associazione, fondata sul nostro territorio nel 1973, conta oltre 800 aziende associate del mondo del commercio, del turismo, dei servizi e professionisti.

Durante l'incontro sono stati affrontati i temi di interesse del settore, dagli hub urbani e di prossimità alla raccolta di firme di Confesercenti per la salvaguardia dei piccoli negozi di vicinato.

Presenti all'incontro, per l'associazione con sede in via Maestri del Lavoro, Nadia Bragalini (presidente provinciale e membro della Giunta regionale), Cristian Lertora (vicepresidente vicario), Filippo Bulla V(vicepresidente), il direttore Fabrizio Samuelli e i consiglieri di Giunta Massimo Conti e Simona Lavelli.