I prezzi corrono? La risposta di Conad: «Ribassi su 70 prodotti»

“Carovita” è la parola che si ascolta in televisione, si legge sui giornali, testate online e social. Per vederla concretamente, invece, è sufficiente dare un’occhiata al portafoglio, che in questi mesi di prezzi alle stelle si fa sempre più leggero. Le stesse aziende, già alle prese con conti particolarmente salati, si trovano al cospetto delle difficoltà dei loro clienti e c0’è chi mette in campo iniziative volte ad alleggerire il peso economico che grava su molte famiglie.

Conad Centro Nord, spiega l’amministratore delegato Ivano Ferrarini, ha messo in campo un’iniziativa ad hoc per muovere qualche passo verso i suoi clienti. In una fase in cui il costo della spesa continua a pesare sui bilanci familiari, è stata infatti lanciata l’iniziativa “Carovita. Ti aiuta Conad!”, valida dal 5 novembre al 31 dicembre.

Secondo la stima preliminare Istat più recente, a ottobre 2026 l’indice generale dei prezzi al consumo è aumentato del 5,4% rispetto a ottobre 2025 e dello 0,9% rispetto a settembre (da +4,2% del mese precedente). II cosiddetto “carrello della spesa” - beni alimentari, per la cura della casa e della persona - è cresciuto del 2,5% su base annua; i prodotti ad alta frequenza d’acquisto del 5,8%. Questo il quadro poco confortante del fine 2026 in cui stiamo entrando.