Negozi e più eventi, il Comune punta a rilanciare l'asse di viale Dante

Riqualificare e rigenerare il comparto commerciale di viale Dante, restituendogli attrattività e una nuova identità urbana. È l’obiettivo al centro della candidatura che il Comune presenterà entro marzo alla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della nuova legge sul commercio dedicata agli hub urbani. Un percorso già avviato nei mesi scorsi ma poi accantonato, quando la Regione aveva deciso di privilegiare i progetti di altre realtà provinciali dal momento che la nostra città si era già vista riconoscere l’hub del centro storico.

Ora l’amministrazione torna alla carica, convinta della necessità di investire su uno dei viali più importanti della città. La cabina di regia che ha lavorato alla candidatura riunisce attorno allo stesso tavolo tutti gli attori del territorio: Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confedilizia, Fiaip, Fima e l’associazione Vita in Centro. Un fronte comune che punta a costruire una strategia condivisa di rilancio. Le risorse regionali – il cui ammontare sarà definito entro dicembre – serviranno a finanziare uno studio di fattibilità su tutto il comparto urbano, punto di partenza per elaborare un progetto organico dedicato a viale Dante e al suo asse commerciale.