Pillole di artigianato piacentino a Roma nell’assemblea nazionale della Cna

Ci saranno anche fotogrammi di puro artigianato piacentino nel video-documentario che aprirà l’assemblea celebrativa per gli 80 anni della Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), in programma a Roma il prossimo 20 novembre alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Lo fa sapere con una nota stampa la stessa Cna.

Immagini che inquadrano da vicino mani esperte, sapienti e laboriose che tagliano, lavorano e cuciono cuoio e pregiati pellami per dare forma e vita a borse, valige, cinture, portafogli e altri oggetti artigianali.

Sono le mani di Giovanna Feci, Teresa Losardo, Luciana Longinotti e di Alice Vallacchi, titolari della bottega artigiana piacentina “Le mani e la luna” scelta da Cna nazionale proprio per rappresentare quella creatività e quel “saper fare”, che sono il vero segno distintivo dell’arte artigiana italiana. E a suggellare questa scelta, Giovanna, Teresa, Luciana e Alice hanno ricevuto ieri mattina nella loro bottega la visita del presidente nazionale di Cna, Dario Costantini, del ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, della presidente provinciale di Cna, Cristiana Crenna, e del direttore di Cna Enrica Gambazza.