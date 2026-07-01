Saldi al via da sabato, ma la fiera ritarda la vera partenza

Sant’Antonino a Piacenza ritarda la vera partenza dei saldi che in quasi tutta Italia prenderanno il via sabato 4 luglio. Non c’è nulla di nero su bianco, nessuna raccomandazione del Comune in tal senso, tuttavia la concomitanza con la fiera patronale di fatto frenerà l’inizio dei saldi piacentini. Sabato i negozi in città potranno rimanere aperti ma è verosimile che molti lo facciano solo al mattino chiudendo invece al pomeriggio. «Di solito accade così - osserva Gian Luca Brugnoli, presidente del comitato “Vita in Centro” - ma tutto è lasciato al libero arbitrio, all’iniziativa dei singoli commercianti. Nelle altre edizioni la chiusura pomeridiana dei negozi è sempre stata pensata per evitare di danneggiare la fiera più importante della città». Se anche stavolta si dovesse osservare il tacito patto, la partenza vera e propria dei saldi estivi per Piacenza si sposterebbe a lunedì 6 luglio con il primo sabato di saldi che verrebbe posticipato di una settimana, ovvero all’11 luglio.

La stagione estiva di sconti e svendite si preannuncia positiva per il commercio al dettaglio. Così dicono almeno le previsioni.