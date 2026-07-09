Saldi: inizio a rilento, ora entrano nel vivo. Negozianti fiduciosi
Il riscontro dei commercianti sull’avvio dei primi giorni di vendite promozionali è buono
Redazione
|2 ore fa
Le vetrine dei negozi del centro che riportano i saldi appena iniziati
Sono appena iniziati ma l’avvio è già buono. I saldi estivi, che hanno preso il via sabato 4 luglio, stanno prendendo piede. «La gente entra, dà un’occhiata, il più delle volte va a colpo sicuro e acquista – ci dice Filippo Bulla dell’omonimo store di largo Battisti – certo nei giorni scorsi il caldo ha parecchio scoraggiato ad uscire di casa per lo shopping, ma in settimana la situazione ha svoltato positivamente. Detto ciò, la partenza è certamente più buona rispetto all’anno scorso». E le vendite on line? «L’andamento è lo stesso del punto vendita fisico, vanno di pari passo. Il nostro e-commerce si estende in Italia e in Europa e vendiamo praticamente tutto l’anno».
Gli articoli più letti della settimana
1.
A luglio taglio del nastro per il grande magazzino di prodotti per la casa
2.
Studente in difficoltà “adottato” dai prof: maturità con 100 e a settembre l’università
3.
Tromba d'aria su Rossetti Market, danni per un milione di euro
4.
A cinquant’anni dall’esame di maturità la terza B del liceo Gioia si ritrova sui banchi