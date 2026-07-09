Saldi: inizio a rilento, ora entrano nel vivo. Negozianti fiduciosi

Sono appena iniziati ma l’avvio è già buono. I saldi estivi, che hanno preso il via sabato 4 luglio, stanno prendendo piede. «La gente entra, dà un’occhiata, il più delle volte va a colpo sicuro e acquista – ci dice Filippo Bulla dell’omonimo store di largo Battisti – certo nei giorni scorsi il caldo ha parecchio scoraggiato ad uscire di casa per lo shopping, ma in settimana la situazione ha svoltato positivamente. Detto ciò, la partenza è certamente più buona rispetto all’anno scorso». E le vendite on line? «L’andamento è lo stesso del punto vendita fisico, vanno di pari passo. Il nostro e-commerce si estende in Italia e in Europa e vendiamo praticamente tutto l’anno».