Shopping e dame Viscontee, torna l'Estate di san Martino

Domenica 8 novembre torna a Piacenza l'Estate di San Martino, la manifestazione organizzata dal Consorzio Mercanti di Qualità con Iren in qualità di main sponsor e in collaborazione con il Comune di Piacenza, Verso Piacenza 2033, Confcommercio e altre realtà partner, tra cui Vita in Centro a Piacenza. Dalle 8.30 alle 18.30, piazza Cavalli, via Cavour e Largo Battisti accoglieranno i banchi dei Mercanti di Qualità, con un'ampia proposta di prodotti selezionati, specialità e occasioni di shopping.

In Largo Battisti sarà inoltre possibile partecipare alla tradizionale castagnata benefica organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza. Dalle ore 8.30 alle 19, piazza Duomo, via Legnano e via Chiapponi ospiteranno un'area dedicata ai giochi di una volta, all'enogastronomia, all'artigianato, ai creativi e alle associazioni di volontariato. Spazio anche alle creazioni artigianali di Manufatto Market e a una seconda castagnata benefica a cura della Pro Loco di San Pietro in Cerro.

Il momento più scenografico della giornata sarà la parata storica delle Dame Viscontee, in programma dalle 16, con partenza da piazza Duomo e gran finale in piazza Cavalli: dame, cavalieri e armigeri accompagneranno il pubblico in un suggestivo viaggio nel tempo attraverso le vie del centro storico. Un racconto itinerante tra costumi d'epoca, atmosfere fiabesche e suggestioni medievali, capace di affascinare grandi e piccoli.