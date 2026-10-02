Torna il Mercato Europeo a Piacenza, 135 gli espositori

Un evento che ormai chiude l'estate piacentina. Anche quest'anno torna a Piacenza il Mercato Europeo, giunto alla sua 21^ edizione. Sono in totale 135 gli stand presenti, provenienti da trenta paesi del mondo. Al taglio del nastro presenti le istituzioni locali per l'iniziativa organizzata da Confcommercio Piacenza, FIVA Piacenza e il Consorzio Mercanti di Qualità di Piacenza con la collaborazione del Comune.

Grande la soddisfazione per gli organizzatori. «Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, prima il Covid, poi i rincari delle merci, del carburante, gli stand non sono diminuiti, questa è una grande soddisfazione. Piacenza è perfetta per un'iniziativa così» queste le parole di Adriano Anselmi, presidente di FIVA Piacenza, cui fanno eco quelle dell'assessore al Commercio Simone Fornasari «Piacenza incontro il mondo e viceversa. Questa è vera interconnessione per la città. Alla fine della fiera, questa domenica 4 ottobre, ci sarà il concerto del Placentia Gospel Choir in piazza Cavalli alle 21». Sabato 3 ottobre alle ore 11.00 si terrà invece la premiazione dei banchi, con l’assegnazione di tre riconoscimenti: Premio Italia, Premio Europa e Premio Originalità.