Confapi: frenata del manifatturiero ma tenuta del mercato del lavoro

Il manifatturiero frena, ma il mercato del lavoro a Piacenza tiene. Sono questi i principali esiti che emergono dall’analisi dell’Osservatorio di Confapi Industria Piacenza condotto partendo da alcuni dati resi noti dalla Camera di Commercio Emilia sul primo trimestre di quest’anno che mostra segnali contrastanti: da una parte preoccupa la frenata del settore manifatturiero, dall’altra tuttavia si conferma la tenuta del mercato del lavoro a testimonianza della resilienza del tessuto produttivo locale.

« Il contesto internazionale continua a essere segnato da tensioni geopolitiche e volatilità dei mercati che impattano sull’industria locale - osserva Giangiacomo Ponginibbi, presidente di Confapi Industria Piacenza – questi dati richiedono una riflessione pragmatica: la tenuta dell’occupazione è un segnale positivo, ma la frenata dell’export colpisce il cuore delle nostre imprese ».

Esportazioni

Nei primi tre mesi dell’anno, le esportazioni piacentine sono calate del 14,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, con contrazioni significative in comparti strategici. La domanda estera in rallentamento si riflette in una riduzione della produzione industriale dell’8,1% e del fatturato del 7,8%, mentre gli ordini complessivi segnano un -14,2%, con un utilizzo degli impianti fermo al 70,5%. «L’aumento del 143% delle ore di Cassa Integrazione – evidenzia Ponginibbi – non è un dato fisiologico, ma indica una reale contrazione della domanda. Il fatto che per il 75% delle imprese le giacenze restino stabili dimostra che non siamo di fronte a un problema di sovrapproduzione, ma di una domanda che fatica a ripartire».

Trasporti e agroalimentare

Non mancano tuttavia segnali di fiducia che indicano le potenzialità del territorio: l’export resta in crescita nei comparti ad alto valore aggiunto, con incrementi significativi nei mezzi di trasporto (+20,4%) e nell’agroalimentare (+17,9%). Sono dati che confermano la capacità del territorio di presidiare i mercati esteri anche in un contesto complesso. Sul fronte occupazionale, le imprese prevedono circa 8.000 assunzioni per il trimestre estivo, 490 in più rispetto allo stesso periodo del 2024, con le piccole e medie imprese che si confermano protagoniste, accogliendo circa la metà delle nuove opportunità di lavoro. « È un dato che testimonia la vitalità delle nostre PMI, pur tra difficoltà e incertezze » commenta Ponginibbi.

Manodopera qualificata

Un’impresa su due segnala difficoltà a reperire profili tecnici specializzati e operai qualificati, sintomo di un disallineamento tra domanda e offerta che rischia di frenare la crescita industriale. Si aggiungono i segnali di fragilità legati al calo dell’imprenditoria giovanile (-2,6%) e femminile (-0,4%), che pongono interrogativi sulla capacità del territorio di garantire un adeguato ricambio generazionale. In controtendenza, cresce del 4,7% il numero di imprese a partecipazione straniera, segno che Piacenza mantiene un’attrattività importante grazie alla posizione logistica strategica e alla qualità del capitale umano.

In questo scenario, Confapi Industria Piacenza sottolinea la necessità di consolidare le potenzialità del territorio, valorizzando le esperienze delle PMI nei processi di internazionalizzazione e digitalizzazione e investendo nella formazione tecnica e specialistica per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, potenziare le filiere industriali e favorire innovazione, transizione digitale e sostenibilità.

«Le imprese piacentine hanno dimostrato una straordinaria capacità di resilienza anche nei momenti più complessi – conclude Ponginibbi - trasformare le difficoltà in opportunità è possibile, a patto di agire con determinazione e scelte di prospettiva, mettendo al centro le PMI per garantire a Piacenza un futuro di sviluppo e competitività».