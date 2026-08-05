Crisi Gedis, tre supermercati piacentini acquistati da MD

Tre dei quattro supermercati piacentini travolti dalla crisi del gruppo Gedis–Realco sono stati acquistati da MD. I supermercati Sigma di Borgo Faxhall e Farnesiana più anche quello del centro le Cupole di Castel San Giovanni passano sotto l'ala del noto marchio di discount alimentare. La notizia è arrivata dopo che alla sezione fallimentare del tribunale civile di Bologna sono state aperte le buste contenenti le offerte per il cosiddetto lotto 2, che comprendeva anche i tre supermercati piacentini .

Se per i Sigma i sindacati Cgil e Cisl, ma soprattutto i dipendenti, tirano un sospiro di sollievo lo stesso non può dirsi per il quarto punto vendita e cioè il supermercato Ecu di viale Dante, al momento escluso.

I sindacati parlano di «svolta positiva» e auspicano il salvataggio anche per il punto vendita di viale Dante «L'auspicio - dice il segretario generale di Filcams Cgil, Marco Pascai - è che il Tribunale di Bologna possa procedere con una nuova asta e anche questo negozio possa trovare un acquirente in grado di garantire la continuità dell'attività, la salvaguardia dei posti di lavoro e nuovi investimenti per il quartiere». «Spingeremo - dice Marco Alquati, segretario generale Fisascat Cisl di Parma e Piacenza - per far sì che MD possa assorbire anche i dipendenti di viale Dante».