Cura estetica: un seminario per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme

Il settore della cura estetica della persona è sempre più orientato alla qualità dei servizi, alla sicurezza dei clienti e alla corretta gestione igienico-sanitaria delle attività. Per supportare operatori e controlli, la Regione Emilia-Romagna ha sviluppato una nuova check list operativa, uno strumento utile ai tecnici della Prevenzione di Sanità Pubblica durante i sopralluoghi nelle attività di acconciatori, estetiste, tatuatori e piercer.

Proprio dalla presentazione della check list partirà il seminario Bellezza in sicurezza: come operare in regola con attrezzature, prodotti e procedure, in programma lunedì 24 novembre, dalle 10 alle 12, nella sede CNA di Piacenza (sala riunioni, 2° piano – via Coppalati 10). L’iniziativa, promossa dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con CNA, vede la partecipazione delle relatrici Martina Cirioni e Viviana Villacci, entrambe tecniche della Prevenzione dell’Igiene e sanità pubblica e dell’Igiene ambientale dell’Ausl.

Il seminario offrirà una panoramica dettagliata del quadro normativo di riferimento, approfondendo gli aspetti igienico-sanitari, strutturali, organizzativi e gestionali che caratterizzano i diversi professionisti del settore. L’obiettivo principale è promuovere e diffondere la cultura della sicurezza, elemento fondamentale in un ambito in continua evoluzione in cui acconciatori, estetiste, tatuatori e piercer devono confrontarsi con normative tecniche e requisiti igienico-sanitari in costante aggiornamento.

Durante l’incontro saranno affrontati sia gli aspetti comuni sia quelli e specifici di ciascuna professione. Per gli acconciatori verrà approfondita, ad esempio, la corretta gestione dell’area dedicata alla preparazione delle tinture per capelli e l’uso sicuro dei cosmetici impiegati nei trattamenti. Per le estetiste si analizzerà invece la scelta e l’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici, considerando requisiti di sicurezza e di manutenzione. Per tatuatori e piercer saranno trattate le attrezzature proprie delle loro attività, con particolare attenzione alle procedure di igiene, alla prevenzione del rischio biologico e all’uso di materiali adeguati e conformi.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai temi comuni a tutte le professioni del settore tra cui la sicurezza dei locali, il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali, l’applicazione rigorosa dei protocolli di pulizia e disinfezione e la corretta gestione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo. Una sezione specifica sarà dedicata all’impiego di prodotti cosmetici e inchiostri sicuri.

Un approccio consapevole e strutturato alla sicurezza non solo tutela la salute dei professionisti e dei clienti, ma contribuisce a migliorare la qualità del servizio e a garantire un lavoro responsabile in ogni fase.

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria. Per informazioni: 0523 572232.