"Dai valore al tuo futuro", educazione economico-finanziaria dedicata alle donne

Fornire alle donne strumenti concreti per avvicinarsi alla cultura finanziaria e sviluppare così una propria indipendenza economica e una consapevolezza delle proprie risorse. Con questi obiettivi torna la nuova edizione di "Dai valore al tuo futuro", il percorso di educazione economico-finanziaria dedicato alle donne promosso dal Centro Antiviolenza di Piacenza Associazione La Città delle Donne O.d.v. E dalla Provincia di Piacenza in collaborazione con Banca d'Italia, consiglio notarile e consigliera di parità.

Saranno tre gli incontri in programma, gratuiti e tutti nella sala consiglio della Provincia di corso Garibaldi 50: si parte venerdì 9 maggio alle ore 10.30 con “Conti correnti, mutui e forme di tutela”, si prosegue mercoledì 14 maggio alle 15 con “Lavoro, diritto, impresa”, per terminare mercoledì 21 maggio alle 15 con “La tutela del patrimonio familiare”. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] , tel. 0523/795846.