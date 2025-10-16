Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Dalla filanda al mais, due secoli di Daf: «Il Dna piacentino dà senso al lavoro»

La famiglia Fioruzzi pioniera dell’industrializzazione rurale. «Oggi investiamo sui dipendenti»

Nadia Plucani
|2 ore fa
Giorgio Fioruzzi, presidente, e il figlio Agostino, amministratore delegato Daf
Giorgio Fioruzzi, presidente, e il figlio Agostino, amministratore delegato Daf
1 MIN DI LETTURA
Duecento anni di storia, di agricoltura, di industria. Di valori. È la storia imprenditoriale della famiglia Fioruzzi che dal 1825 è stata il motore della trasformazione economica di San Giorgio. Da un antico podere signorile, la famiglia è passata ad un efficiente ed esteso complesso produttivo: qui ci sono stati la filanda, la tintoria, la fornace da calce e da mattoni, la distilleria, passando dai suini al Grana Padano fino al pomodoro e alle moderne coltivazioni e trasformazioni di mais dolce e legumi. Ben sette generazioni di una stessa famiglia hanno compiuto un percorso di innovazione continua, radicato nella campagna piacentina.
Su Libertà due pagine dedicata ai 200 anni della Daf

Gli articoli più letti della settimana