Ditte giovanili, a fine giugno un lieve calo dello 0,3%

Al 30 giugno di quest’anno lo stock di imprese attive giovanili nella provincia di Piacenza ha registrato una lieve contrazione rispetto alla stessa data del 2025. Il calo, decisamente contenuto rispetto al -3,3% che ha riguardato il numero complessivo delle imprese piacentine, si è comunque limitato allo 0,3%, equivalente a sole sei imprese in meno in un anno. Le imprese giovanili piacentine si sono così attestate a 1.789 unità, che incidono per il 7,2% sul tessuto imprenditoriale provinciale.

Le analisi condotte dall’Ufficio Studi della Camera di commercio dell’Emilia su dati Infocamere evidenziano dinamiche divergenti a livello settoriale. Spicca la crescita marcata del manifatturiero, che segna un incremento del 12,0% e, con 121 unità attive, rappresenta il 6,8% del totale delle imprese giovanili.

Risultati positivi arrivano anche dai servizi alle imprese, in aumento del 7,5% rispetto al secondo trimestre 2025 e forti di ben 417 realtà, che esprimono l’incidenza più alta (il 23,3%) sul totale delle imprese giovanili piacentine. In territorio positivo figura, inoltre, il comparto dei servizi alla persona, che cresce del 5,2% e si attesta a 204 attività under 35, con una quota dell’11,4% sul totale.

Registrano invece una flessione gli altri ambiti settoriali. Le attività di alloggio e ristorazione cedono l’8,1%, scendendo a 193 unità. Una contrazione analoga (-7,9%) interessa l’agricoltura, che si attesta a quota 186 attività imprese giovanili. Infine, presentano stock quasi identici il commercio, in flessione del 4,6% con 330 unità, e le costruzioni, che cedono il 2,4%, conteggiando 331 attività.

Dal punto di vista della natura giuridica, l’impresa individuale si conferma la forma nettamente prevalente con 1.440 unità, arrivando a coprire l’80,5% delle aziende guidate da giovani. Questa tipologia mostra un leggero calo dello 0,7% rispetto al secondo trimestre 2025. Seguono le società di capitale, in contrazione dell’1,5% per un totale di 258 unità, e le società di persone che, al contrario, crescono del 7,9% portandosi a quota 82.

L’indagine della Camera di commercio analizza inoltre la intensità della partecipazione giovanile attraverso tre livelli basati sulle quote di possesso. La presenza esclusiva di under 35 caratterizza il 91,4% delle imprese giovanili piacentine, mentre le categorie a partecipazione forte e maggioritaria rappresentano rispettivamente il 7,0% e l’1,5% del totale.

Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio provinciale, nel comune capoluogo si concentrano ben 701 unità giovanili, con un’incidenza del 7,6% sul totale delle imprese attive in questo territorio.

Incidenze delle imprese giovanili sul totale delle imprese attive superiori a quella di Piacenza si rilevano tuttavia in diversi comuni della provincia: a Ottone 9 imprese giovanili generano un’incidenza del 14,5%, in Alta Val Tidone 26 aziende coprono il 12,8% e a Morfasso 18 attività determinano una quota dell’11,2%. Seguono con un peso inferiore al 10,0% i comuni di Sarmato, dove 23 imprese giovanili incidono per il 9,7%, Rottofreno con 65 aziende al 9,6% e Castel San Giovanni con 99 attività e il 9,4%.