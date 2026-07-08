12esima edizione Festival Rinascimentale di Leonicus

Oggi, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di Palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale di Forza Italia Jacopo Maltauro ha presentato la 12ª edizione del Festival Rinascimentale “Leonicus, alla corte di Guglielmo Della Scala”, in programma a Lonigo (Vicenza) dal 17 al 19 luglio 2026. Alla presentazione hanno partecipato anche il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Francesco Rucco, Luca Bolla (presidente del Comitato Storico Culturale “Il 1400 Leoniceno”), Danilo Leo Lazzarini (attore e rievocatore storico) e il sindaco di Lonigo Pier Luigi Giacomello. Presente inoltre la consigliera regionale Roberta Vianello (Lega-LV).

Il Festival, uno degli appuntamenti estivi più attesi del Vicentino, capace di richiamare migliaia di visitatori e numerosi gruppi di rievocazione storica provenienti da tutta Italia, si svolgerà nel Parco Ippodromo di Lonigo. L’edizione 2026 approfondirà la figura di Niccolò Orsini, condottiero italiano e conte di Pitigliano, morto a Lonigo nel 1510.

Jacopo Maltauro ha sottolineato come il Festival rappresenti un importante punto di riferimento culturale, storico ed enogastronomico per il territorio berico, il Veneto e l’intero Paese. Ha inoltre evidenziato il valore della partecipazione della comunità e il coinvolgimento dei giovani, particolarmente significativo nell’attuale contesto sociale.

Francesco Rucco ha portato i saluti dell’Assemblea legislativa veneta, ricordando il sostegno garantito alla manifestazione negli ultimi dodici anni e l’impegno nella valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio. Ha inoltre evidenziato il valore del Parco Ippodromo di Lonigo, definendolo uno dei più belli del Veneto.

Attraverso una lettera letta durante la conferenza stampa, l’assessore regionale Marco Zecchinato ha rimarcato l’importanza della manifestazione per la valorizzazione della storia, dell’identità locale e delle eccellenze enogastronomiche, ringraziando i numerosi volontari impegnati nell’organizzazione.

Luca Bolla ha ricordato che il Festival è nato nel 2014 con l’obiettivo di valorizzare la storia medievale locale. Oggi l’associazione conta oltre 500 soci, ha coinvolto circa mille volontari, servito più di 100 mila piatti, venduto oltre 12 mila bottiglie a marchio Leonicus e organizzato più di cento manifestazioni rievocative. Ha inoltre sottolineato l’attenzione alla qualità dei prodotti locali, alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente.

Danilo Leo Lazzarini ha annunciato che quest’anno, per la prima volta, attraverso il Festival Venetkens sarà dedicato spazio alla storia dei Veneti Antichi, con l’obiettivo di far conoscere le origini e la cultura di un popolo citato già nell’Iliade.

Il sindaco Pier Luigi Giacomello ha ricordato il costante sostegno dell’amministrazione comunale all’evento, evidenziando la varietà delle proposte: rievocazioni storiche, esperienze immersive, area giochi, fattoria didattica con battesimo della sella, falconeria, spettacoli serali, duelli tra cavalieri, giochi rituali, cantastorie, giocolieri e il suggestivo spettacolo “Echi di battaglia”.

Organizzato dal Comitato Storico Culturale “Il 1400 Leoniceno”, il Festival trasformerà per tre giorni Lonigo in un grande palcoscenico dedicato alla storia, alle tradizioni e alla cultura del XV secolo. Il pubblico potrà assistere ad accampamenti storici, cortei in costume, spettacoli di sbandieratori, tamburini e chiarine, esibizioni di compagnie d’arme, giochi medievali, dimostrazioni di antichi mestieri e a un mercato animato da artigiani e mercanti. Saranno inoltre presenti aree gastronomiche con piatti ispirati alla tradizione e numerose attività per visitatori di tutte le età.

L’obiettivo della manifestazione è valorizzare il patrimonio storico di Lonigo, riportando in vita i fasti dell’antico borgo attraverso una ricostruzione filologica che coniuga ricerca storica, spettacolo e partecipazione popolare.

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