A Piacenza Expo da mercoledì “Laser HUB”, la convention della tecnologia laser

L’11 e il 12 novembre 2026 a Piacenza Expo si terrà Laser HUB, la mostra convegno organizzata dalle riviste TecnoLamiera e Tecnologie Meccaniche di DBInformation dedicata alla tecnologia laser, ai suoi ultimi sviluppi e ai suoi più innovativi impieghi nell’l’industria. L’evento, organizzato in collaborazione con SITEC - Laboratorio Tecnologie Laser del Politecnico di Milano e Scuola Sicurezza Laser, con il patrocinio di UCIMU - Sistemi per Produrre e la sponsorizzazione di Fiera Lamiera 2027 riunirà aziende leader e specialisti del settore.

Cos’è Laser HUB

Le tecnologie laser hanno rivoluzionato numerosi processi di lavorazione nell’ambito della manifattura industriale. Laser HUB nasce per creare un’occasione di incontro e un’opportunità di aggiornamento concreto sulle evoluzioni tecnologiche del laser, sulle applicazioni e sulle best practice mettendo in relazione aziende, fornitori, ricercatori e utilizzatori finali.

Il programma dei convegni

Il programma dell’evento prevede due giornate articolate tra speech tecnici, sessioni applicative e l’area espositiva Forum delle Applicazioni. Sul palco si alterneranno ricercatori, esperti del Politecnico di Milano e della Scuola Sicurezza Laser oltre a specialisti delle aziende sponsor, offrendo ai visitatori la possibilità di approfondire casi d’uso, tecnologie emergenti e soluzioni reali per ottimizzare i processi produttivi. Le tavole rotonde sul connubio ormai imprescindibile tra AI e tecnologia laser e il tema della sicurezza laser nel campo delle applicazioni manuali arricchiscono di contenuti imperdibili il programma della seconda giornata.

La mostra ospiterà oltre trenta aziende protagoniste del mercato che esporranno anche alcune piccole macchine o soluzioni laser funzionanti.

Per esperti, aziende e curiosi

Il visitatore avrà l’opportunità unica di aggiornare il proprio know-how e la propria competenza in fatto di laser e scoprire nuove opportunità di business in un contesto altamente qualificato con aziende leader e fornitori specializzati. Anche in ragione dell’ingresso gratuito, Laser Hub è quindi un’occasione da non perdere per tutte le imprese manifatturiere del territorio e per tutti i ragazzi che possono trovare spunti per la loro specializzazione professionale.