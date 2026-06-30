Altamura investe in cultura e innovazione

Il Comune di Altamura compie un passo decisivo nel percorso di modernizzazione e potenziamento dei servizi al cittadino, confermando il proprio investimento strategico nei settori della cultura, dell'innovazione e della transizione digitale.

Il prossimo 6 luglio, la Sala Conferenze del Comune (situata in Piazza Municipio 1) ospiterà la presentazione pubblica della nuova Biblioteca Digitale "WanShi". L'iniziativa rappresenta lo strumento concreto attraverso cui l'Amministrazione Comunale amplia la propria offerta culturale sul territorio, ponendo al centro del progetto l'impegno programmatico dell'istituzione pubblica per la crescita della comunità.

L'incontro pubblico, che si svolgerà nella fascia oraria compresa tra le 17:30 e le 19:30 circa, vedrà la partecipazione dei principali rappresentanti dell'Amministrazione. Il programma dell'evento prevede l'apertura con i saluti istituzionali del Dott. Alessandro Ragone, Assessore alla Cultura; a seguire, il progetto della Biblioteca Digitale WanShi verrà illustrato nel dettaglio dal Dott. Carmelo Frascati. All'iniziativa prenderanno parte attiva il Sindaco di Altamura, Prof. Vitantonio Petronella, e il Dirigente del Servizio Cultura, Avv. Berardino Galeota. La sessione conclusiva dell'evento sarà interamente dedicata a raccogliere le domande e le osservazioni dei cittadini presenti, consolidando un modello di gestione partecipativa e trasparente.

La scelta dell'Amministrazione di adottare la piattaforma WanShi risponde alla volontà politica di rivoluzionare il concetto stesso di diritto alla lettura, estendendolo oltre i confini fisici dei luoghi tradizionali. Attraverso questo strumento innovativo, il Comune espande capillarmente i propri servizi culturali ed elimina le barriere temporali e geografiche. I cittadini potranno infatti accedere gratuitamente, 24 ore su 24, a un vasto catalogo digitale.

L'Amministrazione ha voluto puntare con decisione sulla praticità del servizio: la possibilità di noleggiare i libri direttamente sui propri dispositivi (smartphone, tablet o PC) permette una fruizione immediata e flessibile. Questa modalità è stata pensata dalla giunta proprio come incentivo diretto per stimolare la lettura quotidiana, intercettando anche le fasce di popolazione più giovani o chi, per motivi di lavoro e tempo, fatica a frequentare i presidi fisici. WanShi non è quindi una semplice applicazione, ma il mezzo scelto dal Comune per abbattere le distanze e portare la cultura direttamente nelle mani di ogni cittadino altamurano.

Questo potenziamento dei servizi pubblici digitali riflette la precisa visione di un'Amministrazione orientata alla sostenibilità ambientale, poiché la diffusione della lettura digitale riduce sensibilmente l'impatto legato a stampe e trasporti, sposando l'efficienza tecnologica. Offrendo questo servizio in modalità totalmente gratuita, il Comune di Altamura rivendica il proprio ruolo di guida attenta allo sviluppo sociale del territorio, stringendo un patto di modernità e vicinanza con la propria comunità.

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