Bonus per l’acquisto di bici elettriche, scadenza prorogata al 31 luglio

C’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 31 luglio per aderire al bando del Comune di Piacenza, per la concessione di contributi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita. E’ stata prorogata infatti di un mese la scadenza iniziale del bando che prevede un fondo complessivo di 50.000 euro, con un contributo massimo di 250 euro per ciascun beneficiario, pari al 50 per cento del costo della bicicletta acquistata. Il contributo viene riconosciuto solo per veicoli nuovi, con prezzo comprensivo di IVA, e non copre spese di spedizione o accessori. Le domande vengono accolte in ordine cronologico fino all’esaurimento delle risorse.

La richiesta deve essere presentata esclusivamente online, tramite il portale comunale all’indirizzo www.comune.piacenza.it\bici . È necessario accedere con credenziali SPID, CIE o CNS e allegare la marca da bollo, la fattura intestata al richiedente con la dicitura del programma PrIMUS, la prova del pagamento effettuato dopo la pubblicazione del bando e la dichiarazione di conformità del veicolo. Nella domanda vanno indicati i dati anagrafici, la residenza a Piacenza, i contatti, l’IBAN e l’impegno a conservare il mezzo e la documentazione per due anni. Dopo l’invio, il sistema rilascia ricevuta di protocollazione.

I mezzi ammessi sono esclusivamente biciclette a pedalata assistita nuove, dotate di motore elettrico ausiliario con potenza massima di 0,25 kW e funzionamento conforme all’articolo 50 del Codice della Strada, con assistenza che si interrompe a 25 km/h o quando si smette di pedalare. Sono esclusi veicoli usati, ciclomotori elettrici e ogni mezzo non rientrante nella definizione normativa.

I fondi sono stati assegnati al Comune di Piacenza all’interno del Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS)”, rivolto ai Comuni con più di 50.000 abitanti. Finalità del progetto è promuovere la mobilità urbana sostenibile, incentivando l’uso di biciclette a pedalata assistita come alternativa ai mezzi a motore termico, con l’obiettivo di ridurre traffico e fabbisogno di parcheggi, migliorare la qualità dell’aria e favorire il benessere dei cittadini e la tutela dell’ambiente.