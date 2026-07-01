‘AMA Music Festival 2026’ a Romano d’Ezzelino

Oggi, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di Palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Borgia, ha presentato l’AMA Music Festival 2026, in programma dal 10 luglio al 30 agosto nel Parco di Villa Negri, a Romano d’Ezzelino (Vicenza).

L’estate veneta torna a parlare il linguaggio della grande musica internazionale: la nuova edizione dell’AMA Music Festival porterà a Romano d’Ezzelino migliaia di appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un appuntamento ormai consolidato che, attraverso una proposta artistica di livello internazionale, contribuisce a promuovere il territorio vicentino, generando importanti ricadute sul turismo, sull’economia locale e sulla valorizzazione delle eccellenze venete.

Sono intervenuti: il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco; Simone Bontorin, Sindaco del comune di Romano d’Ezzelino; Andrea Dal Mina, founder di AMA; Luca Pasqualato, presidente dell’associazione AMA.

“L'AMA Music Festival si conferma come una delle manifestazioni musicali più importanti del nostro territorio e siamo davvero lieti di ospitarne oggi la presentazione a Palazzo Ferro Fini – ha affermato il Capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Borgia –. Un appuntamento che, giunto all'undicesima edizione, è ormai diventato un punto di riferimento dell'estate veneta. Sul palco saliranno alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale italiana e internazionale, confermando la qualità di un evento capace di crescere anno dopo anno e di richiamare migliaia di persone. Ringrazio gli organizzatori della manifestazione che, da undici anni, con passione, professionalità e grande capacità organizzativa, danno vita a un Festival esemplare, in grado di coinvolgere un pubblico vasto, composto da tanti giovani ma anche da famiglie, contribuendo a valorizzare il territorio attraverso la musica e la cultura. Un ringraziamento va inoltre alle amministrazioni comunali di Romano d'Ezzelino e di Bassano del Grappa, che sostengono questa iniziativa, ospitata nella splendida cornice di Villa Negri, contribuendo al successo di un evento che rappresenta un'importante occasione di promozione e aggregazione per l'intera area”.

Il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco, ha portato i saluti istituzionali e ha sottolineato che “AMA Festival è ormai diventato un evento atteso e importante per il territorio vicentino, al quale sono profondamente legato. Vedere il parco di Villa Negri diventare punto di riferimento per la musica è per me motivo di orgoglio. AMA Festival è infatti diventato un avvenimento atteso, capace di far conoscere il territorio vicentino ben oltre i confini provinciali. Dietro il successo della manifestazione ci sono persone, volontari, capacità organizzativa. AMA riesce a parlare a pubblici diversi, spaziando dal rock alla musica elettronica e popolare, fino a momenti di solidarietà, coinvolgendo diverse generazioni. Chi arriva per la musica incontra la bellezza dei paesaggi, l’offerta culturale e le nostre eccellenze enogastronomiche. La manifestazione rafforza proprio il legame tra cultura e territorio”.

Per Simone Bontorin, Sindaco del Comune di Romano d’Ezzelino, “attraverso AMA Festival riusciamo a farci conoscere oltre i nostri confini. AMA è importante per tutto il territorio in quanto riesce ad attirare migliaia di persone offrendo loro molteplici esperienze: non solo musica, ma anche bellezze paesaggistiche e culturali, eccellenze enogastronomiche. Il nostro sodalizio con l’associazione AMA dura ormai da sei anni, segno di una forte fiducia che ci porta a sviluppare una visione per il futuro. Da qui, il Festival che può contare su una macchina organizzativa molto forte per far divertire il pubblico. Il programma si svolgerà su tre fine settimana. Ci aspettiamo decine di migliaia di persone che visiteranno i nostri luoghi artistici e culturali e si godranno tanta musica e divertimento”.

Andrea Dal Mina, fondatore di AMA, ha ricordato che “l’evento è nato nel 2015. Per il secondo anno, si svolgerà a Villa Negri. Nel tempo, il Festival è cresciuto, grazie al lavoro di tante persone che hanno creduto fortemente nel progetto. Quest’anno, AMA si svolgerà dal 10 al 12 luglio, con un’extra date il 18 luglio, per sostenere le attività di un’associazione del territorio, con ospite Alex Britti e ingresso gratuito, e si concluderà dal 21 al 30 agosto. Nel mese di luglio sarà dato spazio al rock, mentre dal 21 al 23 agosto protagonista sarà la musica elettronica. L’ultimo fine settimana di agosto, dal 27 al 30 agosto, sarà dedicato alla musica nazional-popolare. Vogliamo dare vita a un turismo musicale che possa portare ricchezza al nostro territorio, trasformando la manifestazione in un Festival diffuso, attraverso una serie di eventi collegati e distribuiti territorialmente, anche grazie alla collaborazione stretta con alberghi e diverse realtà locali”.

Luca Pasqualato, presidente dell’associazione AMA, ha spiegato che “il nostro è un sodalizio composto da un gruppo di persone che si sono messe in gioco, anni fa, per valorizzare il territorio e farlo conoscere, anche grazie alla sinergia con l’amministrazione comunale. Siamo diventati una squadra vincente che vuole creare un Festival interattivo, capace di far vivere il territorio a trecentosessanta gradi, raccontandone le eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche”.

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