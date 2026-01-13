Anna Maria Depalma lancia il Bestseller “Identità Autentica In Ascolto”

Molti di noi, con il passare del tempo, si interrogano sul motivo per cui la passione autentica che li aveva spinti a scegliere la propria professione si sia gradualmente affievolita. Questo fenomeno è ancora più frequente tra chi opera nel settore della salute e del benessere. La buona notizia è che ritrovare sé stessi nel lavoro che si svolge è possibile: tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che desiderano riaccendere la passione per la propria professione ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Anna Maria Depalma “IDENTITÀ AUTENTICA IN ASCOLTO. Trasforma I Limiti Invisibili In Risorse Con Il METODO TAP: Tecnica, Ascolto, Presenza Per Liberare L’Essenza Personale E Professionale” (Bruno Editore).

Al suo interno, l’autrice propone un insieme di strumenti e suggerimenti pratici per trasformare la propria essenza in risorsa da valorizzare.

“Il mio libro è un viaggio interiore e professionale, una mappa per chi sente che il proprio modo di vivere, lavorare o curare non rispecchia più ciò che è diventato. È dedicato a chi lavora nel settore della salute e del benessere, ma anche ai genitori, ai pazienti e a tutte quelle persone che si sono sentite, almeno una volta, invisibili, etichettate o disconnesse da sé stesse” afferma Anna Maria Depalma, autrice del libro. “Il messaggio centrale è semplice ma potente: non devi essere perfetto, devi essere vero.

Il Metodo TAP — Tecnica, Ascolto, Presenza — è un invito a ritrovare sé stessi per poter finalmente prendersi cura dell’altro in modo più umano, efficace e trasformativo”.

Come precisa la stessa autrice, il bisogno di scrivere questo libro è nato quando ha capito che la propria storia poteva parlare non solo ai professionisti della salute, ma a ogni persona che sta cercando un modo diverso di vivere la propria autenticità, non solo dal punto di vista professionale ma anche personale.

“Attraverso la propria storia, Anna Maria Depalma accompagna il lettore a riscoprire un valore dimenticato: l’autenticità” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il Metodo TAP – Tecnica, Ascolto, Presenza – di cui l’autrice parla nel manuale, è il risultato di anni di studio, ma soprattutto di crisi, intuizioni e trasformazioni interiori. Insomma, uno strumento di assoluto valore che riporta la persona, professionista o paziente, a riconnettersi a ciò che è realmente”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché sentivo il bisogno di essere affiancata da un editore che andasse oltre la semplice pubblicazione” conclude l’autrice. “

Bruno Editore non è solo una casa editrice: è un gruppo di persone che crede davvero nel valore trasformativo dei libri e che accompagna l’autore, passo dopo passo, nella valorizzazione del proprio progetto editoriale”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3N8Lwzc

La dott.ssa Anna Maria Depalma, esperta in formazione e benessere con oltre 25 anni di esperienza, guida i lettori in un viaggio trasformativo con il Metodo TAP — Tecnica, Ascolto e Presenza. Questo approccio innovativo aiuta a superare i limiti invisibili, liberando l’autenticità personale e professionale. Con empatia e competenza, si rivolge a tutti coloro che desiderano trasformare i limiti in risorse riscoprendo la propria autenticità. Scopri di più su: http://www.metodotap.it

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la https://www.giacomobruno.it/bruno-editore-chi-e-quanto-costa-come-pubblicare-un-libro-gratis/

Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di https://www.vivibook.ai/

ViviBook, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore