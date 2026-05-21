Antonella Migliorati lancia il Nuovo libro "Con tutto l'amore che posso" sulla memoria, fede e cura

In un'epoca in cui la velocità cancella la memoria e le storie familiari rischiano di perdersi nel silenzio, Antonella Migliorati sceglie di fare il contrario: fermarsi, guardare indietro con gratitudine e consegnare alla pagina scritta un'eredità di valori che attraversa quattro generazioni.

Con tutto l'amore che posso è il racconto intimo e documentato di una famiglia in cui amare il prossimo non era un'astrazione, ma un modo concreto di stare al mondo. Al centro del libro c'è Angela Maria Rosaria Danile, madre dell'autrice, farmacista, donna di fede profonda: una vita spesa per gli altri, ricostruita con cura e affetto dalla figlia.

Il racconto si apre con una genealogia femminile straordinaria. Anna Tiberi, nata a Fano nel 1858, lascia la carriera di insegnante e vicedirettrice a Todi per rispondere all'invito del Conte Giuseppe Pavoncelli: fondare una scuola a Cerignola, in Puglia, in un'epoca in cui l'analfabetismo dilagava e la condizione femminile era di totale subordinazione. Al Palazzo Gala del Borgo Antico, Anna non si limita a istruire: accoglie ragazze madri e vedove come collaboratrici, le ospita, le retribuisce, costruisce quello che oggi chiameremmo una casa-famiglia. Una scelta radicale, silenziosa, anticipatrice di decenni. Dalla stessa stirpe nasce Angela Maria Rosaria Danile, madre dell'autrice e figura centrale del libro: farmacista per quattro generazioni, custode del rosario e della preghiera quotidiana come strumenti di resistenza e speranza, capace di trasformare il dolore personale in servizio verso gli altri.

La filosofia che attraversa il libro è sintetizzata in un passaggio della narrazione:

«La farmacia è arrivata quasi come una strada impetuosa [...] mai, nemmeno all'inizio, pensavo si trattasse solo di medicine o di dosi giuste ma, soprattutto, di attenzione. Sapevo, come un'eredità silenziosa e inestimabile, che dietro ogni richiesta c'era una persona, e dietro ogni persona un vissuto che chiedeva di essere ascoltato.»

Cinque elementi che rendono il libro una testimonianza di valore:

Il libro sarà presentato per la prima volta al pubblico giovedì 28 maggio 2026, ore 20.00, presso la Biblioteca Diocesana San Tommaso d'Aquino, Via Campania 28, Cerignola, nell'ambito de Il Maggio dei Libri 2026, iniziativa promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura, con il patrocinio della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e del Club per l'UNESCO Odv di Cerignola. Introduce e modera Don Antonio Miele. Intervengono Antonella Migliorati (autrice), Don Pasquale Ieva e Savina Marinelli, Vicepresidente del Club per l'UNESCO. Voci narranti: Chiara Battaglino, Maria Battaglino, Angela Ferraro, M. Rosaria Strafile.

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Antonella Migliorati nasce a Roma nel 1965. Si diploma nel 1984 presso l'Istituto Tecnico Commerciale e consegue nel 1992 la laurea in Farmacia all'Università degli Studi di Bari con una tesi in Chimica Organica dal titolo Studi sulla sintesi di omosteroidi. Dopo l'abilitazione professionale (maggio 1992) si iscrive all'Ordine dei Farmacisti di Bari e successivamente a quello di Foggia. Nell'anno accademico 2000/2001 consegue il Master di secondo livello in Fitoterapia presso l'Università degli Studi di Siena. Il 29 novembre 2004 si specializza in Scienze dell'Alimentazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Siena, al sesto mese di gravidanza: un dettaglio che il libro stesso ricorda come emblema della capacità femminile di conciliare vita e impegno professionale. Il 19 marzo 2010 consegue il Dottorato di ricerca in Biologia e Fisiopatologia Cellulare presso la stessa Università, con un laboratorio allestito all'interno della farmacia di famiglia per lo studio dei radicali liberi, degli antiossidanti e degli integratori. Il 9 luglio 2021 si laurea in Scienze Biologiche. Quarta generazione di una famiglia di farmacisti — una delle più antiche di Cerignola — ha condotto la Farmacia Dr.ssa Danile coniugando pratica professionale, ricerca scientifica e presenza umana accanto ai pazienti. Ha partecipato a congressi nazionali e internazionali, tra cui eventi alla FAO, e ha collaborato con medici e ricercatori nella sperimentazione di preparazioni galeniche.

Con tutto l'amore che posso è la sua prima opera narrativa.

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