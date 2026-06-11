AP Commerciale S.r.l. firma lo storico primo Contratto Integrativo Aziendale

AP Commerciale S.r.l., azienda leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) con circa 90 punti vendita dislocati tra Campania e Lazio, annuncia con orgoglio la sigla del suo primo Contratto Integrativo Aziendale (CIA). Questo storico traguardo è stato raggiunto a Napoli a seguito di un tavolo di confronto costruttivo e trasparente con tutte le organizzazioni sindacali di categoria: FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e UGL TERZIARIO CAMPANIA.

L’intesa, guidata dal Direttore Risorse Umane dott. Sandro Amoroso insieme al Responsabile delle Relazioni Industriali dott. Fabio Moscariello, giunge a coronamento di un importante percorso di espansione societaria e incremento della forza lavoro registrato tra il 2022 e il 2025. L’accordo ha validità biennale (fino al 31 dicembre 2028) e si fonda su due pilastri strategici volti a tutelare, valorizzare e modernizzare le condizioni di lavoro di tutti i dipendenti.

I PILASTRI DELL'ACCORDO

Per garantire omogeneità nei percorsi di carriera e salvaguardare le competenze, le Parti hanno siglato un accordo di secondo livello che prevede il passaggio automatico e immediato al livello contrattuale (con decorrenza maggio 2026) per oltre il 30% dei lavoratori in forza:

• Per anzianità storica: Coinvolge tutti i dipendenti a tempo indeterminato inquadrati al e livello assunti entro il 30 giugno 2023.

• Per percorso di crescita: È previsto un ulteriore automatismo a partire dal gennaio 2027 per i lavoratori assunti dal luglio 2023 che matureranno almeno 18 mesi di servizio nel livello entro fine 2026.

Viene inoltre valorizzato il contratto di apprendistato professionalizzante (24 mesi al livello con passaggio diretto al alla conferma), forte di un tasso di stabilizzazione aziendale che nel triennio precedente ha toccato l'eccellente quota del 93,4%.

Il nuovo CIA recepisce le più moderne sensibilità in ambito sociale e di tutela della persona, introducendo misure d'avanguardia:

• Parità e Trasparenza Retributiva: In linea con la Direttiva UE 2023/970, l'azienda introduce criteri oggettivi e neutri rispetto al genere per assunzioni e promozioni. Viene istituita una Commissione Paritetica per monitorare il gender pay gap. Qualora emergano divari ingiustificati pari o superiori al 5%, scatteranno immediati Piani di Azione Correttiva.

• Misure di Sostegno alla Genitorialità e Salute della Donna:

o Incentivo alla natalità: Buono welfare una tantum di € 150,00 per nascita o adozione.

o Pacchetto Prevenzione Donna: Copertura totale dei costi per analisi strutturali preparto fino a € 350,00.

o Pacchetto Evento Parto: Contributo o convenzione diretta con cliniche private fino a € 1.500,00 (parto naturale) e € 1.750,00 (parto cesareo).

o Tutela Post-Maternità: Diritto alla trasformazione temporanea del rapporto da full-time a part-time al rientro e fruizione immediata di ferie e permessi maturati.

• Banca del Tempo Solidale: Una misura innovativa che permette ai dipendenti di cedere in forma anonima e gratuita giorni di ferie o permessi (ROL ed ex festività) a colleghi che necessitano di assentarsi per gravi e comprovate esigenze di salute personali o familiari.

• Flessibilità e ROL in Welfare: Possibilità di convertire le ore residue di ROL (su un monte annuo di 72 ore) in credito welfare sul conto individuale, con una maggiorazione del 5% a carico dell'azienda.

• Premio di Risultato Variabile (PDR): A partire dal 2027, viene introdotto in via sperimentale un premio legato al raggiungimento congiunto di obiettivi economici, organizzativi e di produttività, erogato interamente sotto forma di welfare aziendale agevolato.

L'accordo introduce infine importanti tutele sul fronte della Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), la promozione dello Smart Working per gli uffici amministrativi, l'estensione a 24 mesi della conservazione del posto per gravi patologie oncologiche, e significative agevolazioni per l'anticipazione del TFR (fino al 100% per mutui o gravi problemi familiari, richiedibile anche più di una volta) e per la gestione della cessione del quinto.

La dichiarazione dell'Amministratore Delegato, Antonio Apuzzo: "La sigla di questo primo Contratto Integrativo Aziendale rappresenta un momento di profonda maturità per la nostra azienda. Abbiamo sempre creduto che la crescita economica debba andare di pari passo con la valorizzazione del capitale umano. Con questo accordo, confermiamo con coraggio e coerenza la nostra visione: unire una solida vocazione imprenditoriale a un modello aziendale dai valori unici, capace di rimettere al centro il benessere delle persone, delle loro famiglie e del territorio. Questa firma non è un punto di arrivo, ma la base su cui costruire insieme il futuro di AP Commerciale."

La dichiarazione del Direttore Risorse Umane, Sandro Amoroso: "Questo storico risultato, raggiunto grazie a un confronto costruttivo e trasparente con le parti sociali, segna un vero e proprio balzo nel futuro per la nostra organizzazione. Desidero rivolgere un ringraziamento speciale al nostro AD Antonio Apuzzo per la sua lungimiranza e per aver investito con fiducia ed energia nel capitale umano. Se oggi possiamo celebrare questi accordi è soprattutto grazie alla fiducia che tutte le collaboratrici e i collaboratori ripongono ogni giorno nella nostra grande famiglia."

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