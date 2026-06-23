Approvata legge su riconoscimento e valorizzazione di case e studi degli illustri del Veneto

Il Consiglio regionale del Veneto ha dato oggi via libera unanime al progetto di legge n. 24, d’iniziativa del presidente della Sesta commissione di palazzo Ferro Fini e relatore d’aula, Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia) - correlatore, il consigliere Alessandro Del Bianco (Partito Democratico) - che mira al riconoscimento e alla valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia e della cultura, della politica, della società, della scienza e della spiritualità, denominati “Case e studi degli illustri del Veneto”.

Obiettivo della legge, come ha ricordato anche il relatore, è consentire, in estrema sintesi, accesso, valorizzazione, promozione e fruizione di case e studi degli illustri del Veneto per generare ricadute positive dal punto di vista turistico ed economico, ammettendo a finanziamento interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, mantenendo un vincolo di fruizione pubblica sulle strutture ammesse a ricevere tale finanziamento, consentendo alla Giunta regionale di curare la realizzazione una Guida dedicata a queste realtà e prevedendo una relazione periodica della Giunta alla Commissione consiliare sullo stato di attuazione della legge.

Il correlatore ha evidenziato, in prima analisi, che l’iniziativa legislativa in questione riflette una tendenza alla sovrapposizione tra la legge regionale sulla cultura, la n. 17/2019, e una serie di ulteriori iniziative legislative parallele che si affiancano alla legge-quadro. “La proposta di legge - ha sottolineato il correlatore - non ci trova comunque contrari in via pregiudiziale, perché il riconoscimento delle case degli illustri del Veneto può avere un significato culturale ampio e importante; andrebbe piuttosto considerata l’opportunità di prevedere forme di finanziamento a carattere pluriennale”.

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