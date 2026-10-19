ASI al salone "Auto e moto d'epoca" 2026

Il salone “Auto e Moto d’Epoca” a BolognaFiere apre i battenti giovedì 22 ottobre per una nuova edizione che vedrà l’Italia al centro della scena internazionale del collezionismo motoristico. L’Automotoclub Storico Italiano è presente con un grande ASI Village allestito nel Padiglione 25, insieme ad una ventina di Club Federati provenienti da tutta Italia e con lo spazio della FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens), formando un’area espositiva e di accoglienza di sicuro interesse per le decine di migliaia di appassionati attesi fino a domenica 25 ottobre.

Sul palco dell’area istituzionale ASI si susseguiranno incontri, conferenze e talk di informazione e approfondimento, con personalità del motorismo e rappresentanti delle istituzioni.

“Anche il Salone di Bologna fa parte degli appuntamenti celebrativi del nostro sessantesimo anniversario”, sottolinea il Presidente ASI Alberto Scuro. “È un anno importante per la Federazione, abbiamo voluto interpretarlo al meglio organizzando eventi rilevanti che potessero raccontare il nostro impegno nella tutela e nella valorizzazione del motorismo storico, che oggi più che mai rappresenta una risorsa di alto valore per il Paese. L’ASI Village ad Auto e Moto d’Epoca accompagnerà il pubblico attraverso le nostre attuali direttrici primarie, che sono cultura, turismo e sostenibilità”.

Le Collezioni ASI

L’ampio spazio espositivo allestito all’ingresso dell’ASI Village è dedicato alle Collezioni ASI. Una line-up di esemplari a due e quattro ruote conservati dall’Automotoclub Storico Italiano e tutelati dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali: un patrimonio unico, un valore condiviso. Dalla Collezione ASI Bertone tre prototipi esemplari unici come la Chevrolet Corvette Ramarro del 1984, in onore del car-designer Marc Deschamps recentemente scomparso, la Bertone Birusa del 2003 e la Bertone Barchetta del 2007.

Dalla Collezione ASI Morbidelli un trittico di moto centenarie del 1926: la Harley-Davidson 350 B, la Indian Scout 600 e la BMW R42. Dalla Collezione ASI Motocross Golden Era “Doctor Cross” la Gilera Saturno 500 del 1953, la BSA Victor 441 GP del 1966 e la Greeves Challenger MX3 del 1966.

Per la Collezione ASI Micromotori “Muzii” sono esposte tre bici del secondo dopoguerra dotate di motori ausiliari, primi esempi di cicli a pedalata assistita: Chardon Le Poulain, Lamone e Taurea Cicala.

FIVA Heritage Hall of Fame: tributo a Sandro Munari

Una Lancia Fulvia e una Lancia Stratos saranno al centro della scena per uno speciale tributo al grande campione Sandro Munari scomparso a febbraio di quest’anno. Due vetture guidate dal “Drago” di Cavarzere nello stesso rally: il “Safari” in terra d’Africa nelle edizioni del 1974 (terzo assoluto) e 1976 (ritiro). Un omaggio che culminerà sabato 24 ottobre alle ore 12.00 sul palco dell’ASI Village, con la presenza di campioni della specialità come il due volte iridato Miki Biasion, Tonino Tognana, Andrea Aghini e dei navigatori Gigi Pirollo, Rudy Dal Pozzo, Max De Antoni intervistati dal giornalista Carlo Cavicchi. Un appuntamento che anticipa la cerimonia di consegna del riconoscimento internazionale “FIVA Heritage Hall of Fame” alla memoria di Sandro Munari.

Concorso Grifo d’Oro ASI 2026

La seconda edizione del Concorso Grifo d’Oro ASI, istituito con l’obiettivo di far emergere e valorizzare i giovani talenti del car-design, rispolverando il “Grifo d’Oro Bertone” degli anni ’60 opportunamente attualizzato dalla Commissione ASI Case Costruttrici e Designers, vede il suo epilogo sul palcoscenico internazionale di “Auto e Moto d’Epoca” con la premiazione in programma sabato 24 ottobre alle 11.00.

Il tema lanciato con il bando di quest’anno ha fatto esprimere i candidati nella realizzazione di una vettura sportiva aperta a due posti come nuova espressione dello spirito dello stile italiano anni ’50, ’60 e ’70: non immediatamente riconducibile ad iconiche auto, ma esempio di nuova spiccata personalità estetica e praticità d’uso come nuova espressione nel solo spirito di quegli anni. Una sfida accolta da molti giovani disegnatori, tra i quali solo uno è stato selezionato come meritevole dalla Giuria del Grifo d’Oro ASI.

Targhe storiche: la presenza dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

All’interno dell’ASI Village si può visitare lo spazio ufficiale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la prima volta insieme alla Federazione illustrando al pubblico la storia delle targhe e la produzione delle targhe originali per i veicoli storici. Un servizio unico in Europa, introdotto con il Decreto Ministeriale 468 del 21 novembre 2023 emanato dalla Direzione Generale per la Motorizzazione ai sensi dell’articolo 93 comma 4 del Codice della Strada. Autoveicoli, motoveicoli e macchine agricole di interesse storico e collezionistico possono ottenere la propria targa di prima immatricolazione. Dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, sono decine di migliaia le richieste degli appassionati che hanno colto l’opportunità di elevare ulteriormente il livello di originalità dei veicoli conservati in Italia.

I rappresentanti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato approfondiranno il tema nel corso di un talk in programma venerdì 23 ottobre alle 12.00 sul palco dell’ASI Village.

Protocolli d’intesa: nuova partnership tra ASI e Confagricoltura

Nella fitta rete di rapporti istituzionali che ASI sta tessendo per finalizzare attività a beneficio del sistema Paese, si aggiunge il nuovo protocollo d’intesa con Confagricoltura. Viene siglato sul palco di ASI Village sabato 24 ottobre alle ore 15.00 con Alberto Scuro, Presidente ASI, e Nicola Gherardi, componente della Giunta Esecutiva di Confagricoltura.

Con tale accordo prende forma una collaborazione per preservare e valorizzare un patrimonio che testimonia una delle più profonde trasformazioni economiche e sociali del nostro Paese. Definisce un percorso di attività congiunte dedicate alla conservazione del patrimonio motoristico agricolo, alla certificazione dei veicoli storici e allo sviluppo di soluzioni sostenibili per la mobilità agricola. A fare da sfondo all’incontro è esposto uno storico trattore OM 45 Doppia Trazione del 1960.

ASI Circuito Tricolore 2027: l’anteprima della nuova edizione

Se gli eventi dinamici rappresentano la principale espressione della passione per i veicoli storici, il format ASI Circuito Tricolore, di cui si è da poco conclusa la sesta edizione, aggiunge un legame ancora più stretto e premiante con le eccellenze del made in Italy: valorizzazione dei territori, delle tradizioni locali, della cultura e dell’enogastronomia.

Il calendario 2027 prevede 16 appuntamenti in tutta Italia, che saranno svelati in anteprima sabato 24 ottobre alle 16.00 insieme alla presentazione del nuovo partner Maletti 1867, hub di eccellenza agroalimentare con oltre 150 anni di storia nella produzione e nella distribuzione di specialità italiane di alta qualità.

Le Squadre Corsa ASI

Nel Padiglione 31, quello interamente dedicato al mondo delle due ruote, l’Automotoclub Storico Italiano schiera le sue Squadre Corsa, tre realtà che portano in giro per l’Europa alcune tra le moto con i pedigree sportivi più prestigiosi.

Nello stand sono presenti la World Classic Racing Bikes, la Ducartist e la Squadra Corse Laverda. La prima espone la Yamaha TZA 750 con la quale Giacomo Agostini esordì come pilota ufficiale per il costruttore giapponese nel 1974; la Paton-Bimota 500 GP, esemplare unico protagonista nel mondiale 1974 con Virginio Ferrari; la Garelli 250 con la quale Angel Nieto chiuse la sua carriera in questa classe nel 1985.

La Ducartist sfoggia tre iconiche rosse di Borgo Panigale come la 888 Racing del 1991, la 998 F02 del 2002 ex Troy Bayliss e la Desmosedici GP04 del 2004 ex Loris Capirossi.

Laverda, infine, presenta la 1000 3 cilindri del 1972 in allestimento “endurance”, ex ufficiale usata nelle gare di Zeltweg, Le Mans e Le Castellet con piloti come Augusto Brettoni, Dough Cash e Ron Wittich.

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