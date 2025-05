Assemblea San Martino, Milza: fatturato oltre gli 80 milioni

Un momento d’incontro che celebra i risultati dell’anno trascorso e mette in campo progetti e iniziative per il futuro: si è tenuta ieri 30 maggio l’annuale assemblea dei soci di Cooperativa San Martino, che ha ribadito il proprio impegno per la crescita, il benessere dei soci e della comunità. Centinaia i soci intervenuti al Palabanca per un appuntamento importante e molto sentito dalla Cooperativa.

I soci intervenuti in assemblea al Palabanca

«Ci avviciniamo al traguardo dei quaranta anni di attività - ha spiegato Mario Spezia, presidente di San Martino - ed è motivo di grande orgoglio: oggi San Martino è una comunità di persone che dà il proprio contributo e risposte concrete, non solo lavorative, a una comunità più grande e a un territorio. Abbiamo superato anche momenti difficili grazie ai valori che ci guidano da sempre: Lavoro, Casa, Famiglia».

Francesco Milza, amministratore delegato di Cooperativa San Martino

L’amministratore delegato Francesco Milza ha illustrato i risultati dell’ultimo anno: «Abbiamo chiuso il 2024 con dei risultati davvero ottimali, con un aumento di fatturato a doppia cifra: per la prima volta abbiamo superato gli 80 milioni di euro. Questi numeri sono il frutto di una ricerca costante della qualità dei nostri servizi e del continuo investimento nella formazione. Così attuiamo i principi cardine dell’economia sociale».

Il direttore generale Paolo Rebecchi

Paolo Rebecchi, direttore generale, ha tracciato i caratteri fondamentali dell’assemblea. «L’assemblea dei soci, il confronto, caratterizzano l’identità di una vera cooperativa: rendicontare ai soci, metterli al corrente di quanto fatto e dei progetti in divenire, sentire le loro idee e le loro opinioni, è il modo giusto per svolgere questa attività. Mette a stretto contatto tutti gli attori della quotidianità della San Martino: è il termometro della nostra vita sociale».

Mario e Margherita Spezia

La responsabile welfare e per la certificazione per la parità di genere Margherita Spezia ha evidenziato quanto sia importante proporre iniziative che sappiano dare valore alle persone: «Ogni assemblea si caratterizza per la presentazione di nuovi bandi. Quest’anno, anche in vista dell’anniversario che ci aspetta nel 2026, abbiamo voluto dedicarne uno alle donne della Cooperativa, perché facciano sentire la propria voce: è una grande soddisfazione».

Alla fine dell’assemblea, a tutti i partecipanti è stato consegnato un piccolo dono: un vasetto personalizzato per la Cooperativa con un bulbo floreale all’interno e la frase “La felicità trattenuta è il bulbo; la felicità condivisa è il fiore”.

I nuovi bandi: valorizzare talento, idee e impegno

In assemblea sono stati annunciati come da tradizione i nuovi bandi per i soci, occasioni di mettere a frutto la propria creatività e il proprio talento e un modo, per la Cooperativa, di essere vicini alle proprie persone e alle loro famiglie.

Una buona idea per la tua Cooperativa: aperto a tutti i soci lavoratori, mira a raccogliere proposte progettuali utili e innovative per migliorare la gestione interna.

Voci al femminile - 40 anni di Cooperativa: un invito alle socie lavoratrici a raccontare in forma libera e creativa la propria esperienza professionale all’interno della Cooperativa. I migliori testi saranno premiati e successivamente pubblicati in un fascicolo celebrativo nel 2026, in occasione del quarantennale della San Martino.

San Martino su due ruote: rivolto ai soci domiciliati nel Comune di Piacenza, incentiva la mobilità sostenibile premiando chi percorre più km in bici o monopattino nel tragitto casa-lavoro.

Borse di studio per i figli dei soci: sostiene il merito scolastico dei figli dei soci lavoratori premiando i migliori risultati nei diversi cicli scolastici, dalla terza media all’università.

Sport e condivisione: tutti i vincitori dei tornei 2025

Anche quest’anno, grande successo per i tornei sportivi che hanno preceduto l’assemblea.

La seconda edizione del torneo di pallavolo femminile si è svolto nel palazzetto di Gossolengo. La giornata ha visto la vittoria della squadra “Rompa mia i pack”, guidata da Ina Ceban. Sul podio anche “Le infrangibili” e “Vdc gang”.

Il torneo di calcetto ha invece raggiunto la settima edizione: il Tennis Club Loschi di Pontenure ha visto in campo otto squadre (United Lf, Tigers, Fashion Dc, Guala, Facility, Leoni Sm, Boomers Dc1 e Las) con il trionfo finale dei Leoni Sm.

Consegnati anche i premi individuali a Mbaye Lamine (miglior giocatore), Abdelmijid Karra (miglior portiere) e Andres Vargas (capocannoniere).

«Un’occasione importante per rafforzare i legami e sentirsi parte di una squadra anche fuori dal lavoro», ha commentato Salvatore Scafuto, referente dell’Ufficio Soci.

Il tavolo con i vertici di San Martino

Sostenibilità: con la Camminata Ecologica si celebra l’ambiente

San Martino continua a investire in sostenibilità, un approccio che significa tutela ambientale ma anche benessere delle persone e della comunità. Per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente, è stata annunciata per sabato 7 giugno una Camminata Ecologica per i soci lavoratori che vorranno partecipare.

Partenza alle ore 9.30 dalla sede in via Don Carozza, due i percorsi (4,5 km e 6 km). A tutti i partecipanti sarà fornito un kit completo per permettere loro di raccogliere i rifiuti e pulire strade e aree verdi durante il percorso.