Attacco hacker a Telecittà

“Esprimo, a nome mio e dell’intero Consiglio regionale del Veneto, tutta la nostra vicinanza ad Andrea Zanella e alla squadra di Telecittà, colpiti da un attacco informatico tanto grave quanto inquietante. Conosco il valore di questa emittente e il lavoro che da anni porta avanti per raccontare il Veneto, dando spazio alle nostre comunità, alle persone e alle realtà del territorio. Vedere una pagina costruita con anni di impegno e investimenti trasformata improvvisamente in una vetrina di messaggi estremisti, insulti razzisti e immagini violente è qualcosa che non può lasciare indifferenti”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commentando l’attacco hacker che ha interessato i canali social dell’emittente televisiva veneta.

“C’è un aspetto di questa vicenda sul quale credo sia necessario riflettere – prosegue Zaia –. Oggi le televisioni locali hanno saputo reinventarsi, affiancando alla trasmissione tradizionale nuovi strumenti digitali, raggiungendo pubblici diversi e investendo risorse importanti. Ma basta la violazione di un account per mettere a rischio anni di lavoro. E c’è persino il paradosso che chi subisce l’attacco possa ritrovarsi penalizzato dalle stesse piattaforme, perché i contenuti pubblicati abusivamente violano le loro regole. Al danno si rischia così di aggiungere la beffa”.

“Bene fanno il Governo e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che ha la delega alla sicurezza della Repubblica e alla cybersicurezza, a tenere non alta, ma altissima l’attenzione sugli attacchi hacker. La riunione convocata nei giorni scorsi a Palazzo Chigi con i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale testimonia quanto questa minaccia sia concreta e richieda una risposta coordinata. Questa volta a essere colpita è stata un’azienda dell’informazione, ma dobbiamo essere consapevoli che il rischio riguarda l’intero nostro tessuto economico e produttivo. Pensiamo alle migliaia di imprese venete, agli stabilimenti industriali, alle linee di produzione, ai sistemi informatici che oggi governano attività, processi e servizi essenziali. Un attacco può bloccare la produzione, compromettere dati strategici, interrompere servizi e provocare danni economici enormi. In una regione come il Veneto, che ha nell’impresa e nella manifattura uno dei suoi principali punti di forza, la cybersicurezza è anche una questione di tutela del lavoro, della competitività e della nostra economia. Per questo servono massima attenzione, prevenzione, investimenti e una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, imprese e strutture nazionali preposte alla sicurezza”.

“Mi auguro che venga fatta piena luce sull’accaduto e che Telecittà possa continuare senza conseguenze il proprio lavoro. Ad Andrea Zanella e ai suoi collaboratori rivolgo, anche a nome di tutta l’Assemblea legislativa veneta, un incoraggiamento sincero: non saranno certo degli hacker a cancellare il valore di quanto avete costruito in questi anni”, conclude Zaia.

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