Audizioni su costruzione e gestione impianti agrofotovoltaici in provincia di Venezia

La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), in seduta congiunta con la Seconda Commissione consiliare permanente, presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), nella seduta pomeridiana, ha proseguito con i lavori calendarizzati in agenda. È stato trattato il quinto punto all’ordine del giorno, ovvero audizioni volte all’Acquisizione di informazioni relative agli impatti economici e territoriali connessi alla costruzione e alla gestione di impianti agrofotovoltaici in provincia di Venezia. Tra i soggetti invitati: Unione Province Italiane (UPI Veneto) - Sindaco del Comune di Campagna Lupia; Sindaco del Comune di Dolo; Sindaco del Comune di Eraclea; Sindaco del Comune di Fossalta di Piave; Anci Veneto; Presidente Unione dei Comuni della Riviera del Brenta; Presidente Unione dei Comuni del Miranese; Ing. Giuseppe Molina FS Energy S.p.A.

In apertura di seduta, il Presidente della Terza Commissione, Roberto Marcato, ha evidenziato che le audizioni di oggi, rappresentano il secondo incontro dopo quello avvenuto con il territorio di Vicenza, che ha ad oggetto il rapporto: agrofotovoltaico e territorio. L’esigenza di audire, attraverso il contributo e confronto con le parti interessate, nasce dal delicato equilibrio che vedono protagoniste la transizione energetica e la tutela del suolo. Il presidente Marcato, ha dichiarato che negli ultimi tempi siamo difronte ad un ‘uso irrazionale’ del suolo, con non pochi disagi per le comunità. Nel disquisire, il presidente Marcato ha riportato, inoltre, una notizia di oggi stesso, del Corriere della Sera, dove si evince la mappa del fotovoltaico in Italia. Ebbene, la Regione del Veneto, con 283.832 impianti, si trova al secondo posto dopo la Regione Lombardia che detiene, un numero di impianti pari a 338.034.

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