Audizioni su quattro proposte normative abbinate per istituzione servizio psicologia territoriale

Nel corso della seduta odierna della Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, e dell’assessore regionale al Sociale, Paola Roma, è stata presentata la PAGR n. 19, la delibera della Giunta regionale dal titolo “Requisiti, criteri e modalità di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità e relativa gestione”.

L’assessore Roma ha illustrato il provvedimento, in ordine al quale ci sono state alcune richieste di modifica o integrazione. L’esame della delibera verrà quindi espletato nel corso delle prossime sedute della commissione.

L’Albo regionale delle cooperative di comunità è finalizzato a favorire la partecipazione delle cooperative iscritte alla fase attuativa, a livello territoriale, degli interventi e dei servizi di interesse pubblico o di utilità sociale, oltre che per agevolarne la diffusione quali strumenti di sviluppo economico integrato tra soggetti pubblici e privati. L’iscrizione all’Albo è condizione per l'affidamento e per il convenzionamento dei servizi e/o lavori, la fruizione di incentivi e benefici, nonché per l'utilizzo di forme di collaborazione.

Dopo la presentazione da parte dell’assessore Roma, è stato espresso parere favorevole alla Seconda commissione in ordine al Progetto di legge n. 72, in essa incardinato, ovvero il Disegno di legge della Giunta regionale “Disposizioni dirette a sostenere la priorità Housing”, che ha l’obiettivo di attuare il tempestivo ed efficiente utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalla riprogrammazione di Mid-term review del FESR 2021-2027 per iniziative di Social Housing, applicando quanto previsto in materia dalla L.R. n. 39/2017, ma sottraendo le relative misure dal campo di applicazione dei limiti nel numero di alloggi disponibili.

Proseguendo il ciclo di audizioni con i soggetti portatori di interesse, la commissione ha ascoltato oggi la dott.ssa Emilia Laugelli, già responsabile del Servizio di Psicologia clinica all’ospedale di Santorso (Aulss n. 7 Pedemontana), il dott. Stefano Vianello, Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’Aulss n. 6 Euganea, la dott.ssa Elisa De Faveri, psicologa delle Cure Primarie a Monselice e Este, dell’Aulss n. 6 Euganea, in ordine a quattro proposte normative abbinate - con primi firmatari rispettivamente Anna Maria Bigon (Pd), Sonia Brescacin (Gruppo Misto), Alberto Stefani (Lega), Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra) - volte all’istituzione del servizio di psicologia territoriale nella Regione del Veneto, al fine di riconoscere il diritto all'assistenza psicologica per garantire la salute e il benessere psicologico individuale, familiare e collettivo, nonché per assicurare le prestazioni psicologiche nell'ambito della medicina di assistenza primaria.

Oggi, in particolare, la commissione ha acquisito informazioni in merito alle pregresse sperimentazioni sul servizio di psicologo di base territoriale, attivate nella ex Ulss 4 Alto Vicentino e nell’attuale Ulss 6 Euganea.

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