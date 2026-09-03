Autonomia differenziata, Consiglio Veneto adotta gli schemi d’intesa tra Governo e Regione

Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha approvato con 33 voti favorevoli, 3 contrari, 2 astenuti (9 consiglieri non hanno partecipato al voto), la proposta di deliberazione amministrativa n. 14, d’iniziativa della Giunta, rubricata “Autonomia differenziata. Adozione di due schemi di intesa definitivi tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto relativi all’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» e nella materia «tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica»”, relatore il presidente della Prima commissione consiliare, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), correlatore, il capogruppo del Partito Democratico, Giovanni Manildo.

Il provvedimento dà atto della prosecuzione del percorso negoziale, secondo le previsioni della legge n. 86/2024 sull’autonomia differenziata. Le disposizioni riguardano, per la prima intesa, tre ambiti qualificati come non riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni: protezione civile (tra gli aspetti previsti, maggiore capacità di intervento in situazioni emergenziali, anche attraverso specifiche forme organizzative e gestionali), professioni (tra le competenze previste, l’aggiornamento degli elenchi delle professioni non organizzate, al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla relativa disciplina) e previdenza complementare e integrativa. Il secondo schema mira a rafforzare spazi di autonomia regionale su organizzazione e programmazione del sistema sanitario, mantenendo come riferimento la garanzia uniforme dei livelli essenziali di assistenza, l’accesso equo alle prestazioni sul territorio nazionale e l’equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.

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