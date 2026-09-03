Autonomia Presidente Zaia: “Bene il voto del Consiglio regionale. Il percorso accelera"

“Quella di oggi è una giornata importante per il Veneto e una tappa rilevante nel percorso dell’autonomia. Un percorso lungo che, negli ultimi anni, ha finalmente accelerato e che, grazie all’impegno del Governo Meloni, sta trasformando una riforma attesa da tempo in scelte e competenze concrete. L’approvazione da parte del nostro Consiglio regionale degli schemi definitivi di intesa rappresenta uno dei passaggi più significativi compiuti fino ad oggi: non siamo ancora al traguardo, ma siamo molto più vicini alla piena attuazione della riforma di quanto fossimo solo pochi anni fa”, dichiara il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

“Dietro questo voto - prosegue il Presidente - c’è una storia che viene da lontano. Il 22 ottobre 2017 oltre 2 milioni e 300 mila veneti andarono alle urne e il 98,1 per cento dei votanti disse sì a maggiori forme e condizioni particolari di autonomia. Da allora abbiamo lavorato con Governi diversi, attraversato passaggi politici, tecnici e costituzionali, fino alla legge n. 86 del 2024 e alla definizione degli schemi di intesa con il Governo Meloni. Quel mandato popolare non è rimasto chiuso in un cassetto: oggi continua a tradursi, passo dopo passo, in risultati concreti. Oggi il Parlamento dei Veneti ha approvato i due schemi definitivi di intesa: il primo riguarda specifiche funzioni in materia di protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa; il secondo la tutela della salute, con particolare riferimento al coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di ambiti molto concreti, che incidono sulla capacità della Regione di rispondere in modo più rapido ed efficace alle esigenze del territorio e dei cittadini. È questo il senso dell’autonomia: assumersi più responsabilità per poter decidere meglio e più vicino alle comunità”.

“Il voto di oggi arriva al termine di una fase già molto articolata - spiega il Presidente -. Gli schemi preliminari sono stati approvati dal Consiglio dei ministri, sono passati dalla Conferenza Unificata e dal Parlamento, che ha approvato i propri atti di indirizzo, e sono stati poi oggetto di un ulteriore negoziato tra Governo e Regioni. Il 30 luglio sono stati trasmessi al Veneto gli schemi definitivi e il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole all’unanimità. Oggi il Consiglio regionale li ha approvati formalmente”.

“Per la maggioranza - prosegue Zaia - è un risultato importante: si è mossa in maniera compatta, coinvolgendo tutte le forze che la compongono e arrivando a un’approvazione corale su un tema che riguarda il futuro istituzionale del Veneto. Quando si affrontano riforme di questa portata, la capacità di fare sintesi e di costruire una posizione condivisa rappresenta un valore aggiunto”.

“Adesso il percorso prosegue con passaggi molto precisi - aggiunge Zaia -. Entro 45 giorni dalla comunicazione dell’approvazione regionale, gli schemi definitivi dovranno essere deliberati dal Consiglio dei ministri insieme al disegno di legge di approvazione delle due intese. A quel punto le intese saranno sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Regione e il disegno di legge sarà trasmesso alle Camere. Non siamo quindi alla fine, ma oggi abbiamo superato un altro snodo fondamentale di un percorso che sta entrando sempre più nella sua fase concreta”.

“Personalmente - conclude Zaia - questa è una giornata dal significato politico e umano molto forte. Ho creduto in questo percorso fin dall’inizio, ho voluto che fossero i veneti a pronunciarsi e i veneti hanno risposto con una forza straordinaria. A quasi nove anni da quel referendum, quella volontà popolare continua a camminare dentro la Costituzione e nel pieno rispetto delle istituzioni. L’autonomia significa responsabilità, la possibilità di guardare negli occhi i nostri cittadini dando loro le risposte che chiedono. E anche rendere più responsabili le istituzioni e dare loro gli strumenti per essere più competitivo, più efficiente e più veloce nell’affrontare le sfide e i cambiamenti. Partiamo da queste materie ma l’obiettivo per il Veneto resta la più ampia autonomia prevista dalla Costituzione”.

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