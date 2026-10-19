Besio (FdI): "Premio ‘OR.S.A. Venezia, alla Cultura’: ‘Scenari futuri nel mondo del lavoro'

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, la consigliera regionale Laura Besio delegata dal presidente Stefani per Venezia, Laguna e Porto Marghera (Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni), ha presentato il Premio ‘OR.S.A. Venezia, alla Cultura’: ‘Scenari futuri nel mondo del lavoro, Venezia Porto Marghera, Veneto’, rivolto agli studenti degli Istituti Superiori e Universitari.

Ad introdurre i lavori, Laura Besio “Ringrazio tutti i presenti e tutta la stampa che deciderà di dare seguito come cassa di risonanza all’iniziativa che da consigliera regionale con delega su Venezia ritengo essere una progettualità nuova nel suo genere. Ringrazio, sin d’ora il Centro Culturale Giovanni Klaus Koenig OR.S.A. Confederale del Veneto per questa iniziativa che credo per la prima volta: si invitino i giovani a immaginare il futuro di Porta Marghera. Per troppo tempo questo territorio è stato raccontato soprattutto attraverso le sue crisi, le sue difficoltà, per la sua eredità. È una storia che non va dimenticata, ma credo che Porto Marghera non sia solo ciò che è stato ma ciò che può diventare. Oggi si stanno aprendo nuove prospettive su Porto Marghera: investimenti nell’idrogeno, ZLS Venezia/Rovigo, rigenerazione delle aree dismesse, riconversione industriale, e poi c’è una sfida ulteriore che ha una portata europea ovvero la possibilità di valorizzare il nostro sito nella filiera delle materie prime critiche e delle terre rare strategiche per l’industria per la tecnologia e la sicurezza degli approvvigionamenti. Non solo, non basta attrarre investimenti ma dobbiamo cercare di creare lavoro qualificato e dare ai giovani motivi concreti per restare. Da qui il progetto del concorso, una sfida che porti Porto Marghera ad essere percepita come un luogo dove costruire il proprio futuro. Ringrazio tutta la giuria del concorso e i molti patrocini presenti”.

Teodoro Marolo, Presidente Municipalità Marghera Venezia “Effettivamente Porto Marghera lo conosco molto bene avendoci lavorato per 25 anni al Polo chimico, ma oggi, siamo qui per presentare una cosa diversa. Porto Marghera ha una grande storia industriale, generazioni di lavoratori che hanno costruito il proprio futuro contribuendo allo sviluppo economico e sociale di Venezia, del Veneto e di tutto il Paese azzarderei. Oggi, ci troviamo a chiedere ai nostri ragazzi quale visione del futuro lavorativo hanno di Porto Marghera? Dobbiamo parlare con i ragazzi e mi complimento per questo concorso”.

Lorenza Tiepolo, responsabile organizzazione del Centro Culturale Giovanni Klaus Koenig – Sfet ORSA Venezia “Presenta il premio OR.S.A. Venezia, alla Cultura’: ‘Scenari futuri nel mondo del lavoro, Venezia Porto Marghera, Veneto’, rivolto agli studenti degli Istituti Superiori e Universitari. Il concorso invita tutti i partecipanti a pensare a possibili scenari futuri, prelevante mente localizzati nei territori compresi nella ZLS Porto di Venezia Rodigino, dove l’evoluzione del lavoro possa avvenire sotto il segno dello sviluppo tecnologico, ma in ambito di sicurezza, giustizia e di pace orientata al bene comune, garantendo le dovute attenzioni in termini di orario e salario adeguato ai giovani che entrano nel mondo del lavoro, nonché di sicurezza nella operatività della funzione, affrontando il nuovo che avanza e garantendo naturalmente i diritti delle donne nel mondo del lavoro. Alcune informazioni utili: i premi prevedono, al primo posto 500 euro, al secondo posto, 400 euro, al terzo posto, 300 euro più libri. Sono previsti premi anche a partire dal quarto classificato fino al decimo classificato. Gli elaborati dovranno essere presentati entro il 26 ottobre p.v. Infine, verranno valutati da una Giuria qualificata. La premiazione avverrà sabato 14 novembre alle 10, presso l’Hotel Bologna a Mestre”.

Laura Besio, introduce il reale impulso di questa iniziativa, Ezio Ordigoni, presidente del Centro Culturale, G.K. Koenig “Alla mia età, il 14 novembre compio 79 anni, e credo fermamente che sia necessario fare e lasciare qualcosa di positivo per gli altri, in particolare per gli studenti che si affacciano al mondo del lavoro per attrarre responsabilmente chi ha degli obblighi nel territorio, a partire dagli assessori, presidenti, Confindustria, e molto altro. Tra l’altro, finanzio tutto personalmente. Il progetto/concorso ha tra le finalità anche quello di mettere insieme studenti e genitori. Molto si è detto ma concludo sottolineando un aspetto concreto nonché palese: abbiamo bisogno dei giovani. Oggi siamo in presenza di mondo veloce che corre. Concludo con il ringraziare la Giuria così composta: professor Lorenzo Biagi, IUSVE, antropologia filosofica ed etica, dott. Renato Mason, Segretario CGIA Mestre, sig. Simone Rizzo, già Senatore Accademico Università Cà Foscari, Gabinetto del Sindaco di Venezia, Teodoro Marolo, Presidente Municipalità Marghera Venezia, Lorenza Tiepolo, Organizzazione Centro Culturale G. K. Koenig Sfet-ORSA Venezia, ing. Giovanni Giacomello, Presidente CIFI, Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani Venezia.

Laura Besio, si rifà all’intervento di Ezio Ordigoni, dove commenta e sottolinea anch’essa che oggi, siamo in presenza di un impero silenzioso di studenti che fanno bene; studenti impegnati; studenti sani; studenti che pensano al futuro.

Emanuela Masala, referente scolastica del Liceo ‘Giuseppe Parini’ e dell’Istituto tecnico Abate Zanetti che hanno accolto la proposta con l’obiettivo di mettere alla prova i ragazzi. “Alla domanda rivolta ai giovani: cosa vi viene in mente pensando a Porto Marghera, la risposta è stata indubbiamente univoca: inquinamento, industrie e morti. Una eredità negativa. E proprio da qui rivolgendoci ai giovani abbiamo chiesto cosa potessero immaginare per il loro futuro: tre gli elementi che hanno scelto per l’elaborato: tecnologia, sicurezza e tempo libero, inteso quest’ultimo non nel senso di non fare nulla, mi riposo. Ma tempo libero da spendere, da impiegare per la cura di sé stessi. La sfida è stata la seguente: lavorare con l’immaginazione. Da docente e referente del progetto posso dirvi che sono molto soddisfatta”.

In conclusione, Laura Besio, invita i giovani a partecipare, “Proponete idee, il futuro è qualcosa a cui possiamo contribuire in prima persona”.

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