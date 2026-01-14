Borse di studio e riconoscimenti agli studenti più bravi del Polo piacentino del Politecnico

Il 28 novembre 2025, nella suggestiva cornice del Padiglione Vegezzi del Campus Arata del Politecnico di Milano, si è tenuta la ormai tradizionale cerimonia di premiazione degli studenti vincitori delle borse di studio che il Polo Territoriale di Piacenza eroga ogni anno ai propri studenti. Le borse sono messe a disposizione da associazioni, aziende e privati del territorio piacentino che hanno a cuore la formazione degli studenti, anche di quelli economicamente svantaggiati, al fine di garantire il diritto all’istruzione e la valorizzazione del merito. I riconoscimenti erogati sono in continuo aumento grazie ai privati, ma anche alle aziende sempre più consapevoli della ricchezza che gli studenti del Politecnico possono portare nel mondo del lavoro.

Sono state ufficialmente consegnate: 3 borse di studio intitolate “Dott. Ing. Aldo Aonzo” per l’A.A. 2024/2025 (1 di nuova assegnazione e 2 rinnovi); 1 borsa di studio “Confindustria Piacenza – Cesare Betti” per l’A.A. 2024/2025; 1 borsa di studio “Ing. Alessandro Ghisoni” per l’A.A. 2025/2026; 1 borsa di studio “Ing. Attilio Ceresa” per l’A.A. 2025/2026, 1 borsa di studio per la terza edizione della borsa “Girls@PoliPc” 2024/2025, 1 borsa di studio “Douglas Chero” per l’A.A. 2025/2026 e il premio di laurea “Rotary Sant’Antonino per la Sostenibilità” che è stato spartito equamente tra due tesi di laurea (una di architettura e una di ingegneria) e tre assegnatarie.

Ad aprire la cerimonia e fare gli onori da casa, il Prof. Dario Zaninelli, Prorettore del Politecnico di Milano con delega per il Polo Territoriale di Piacenza.

Borsa “Dott. Ing. Aldo Aonzo”

Mykola Rotar, Vincenzo Ventura e Giuseppe Parma hanno ricevuto dalla dr.ssa Valeria Vecchi, nipote del Dott. Ing. Aldo Aonzo, le borse di studio da 5.000 euro. Le borse di studio, istituite dalla Società Cementirossi S.p.A., sono intitolate alla memoria del Dott. Ing. Aldo Aonzo, imprenditore piacentino, laureato del Politecnico di Milano. La borsa di studio, conferita ogni anno a uno studente iscritto al primo anno del corso di laurea in Ingegneria Meccanica del Polo di Piacenza del Politecnico, può essere rinnovata per i due anni successivi del corso, se l’assegnatario mantiene i requisiti previsti dal bando di concorso.

Borsa “Ing. Alessandro Ghisoni”

Filippo Corradi ha ricevuto la borsa di studio intitolata all’ “Ing. Alessandro Ghisoni” del valore di 1.000 euro. La borsa è messa a disposizione annualmente dai coniugi Maurizio e Claudia Ghisoni, in memoria del figlio Alessandro, laureato in Ingegneria Meccanica presso il Campus di Piacenza del Politecnico di Milano e prematuramente scomparso. La borsa di studio è riservata agli studenti del II e III anno del corso di laurea in Ingegneria Meccanica del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano.

Borsa “Confindustria Piacenza - Cesare Betti”

La borsa di studio “Confindustria Piacenza - Cesare Betti”, istituita in memoria del Dott. Cesare Betti, compianto Direttore di Confindustria Piacenza, del valore di 5.000 euro, è stata assegnata a Isabella Perozzo Defferrari, laureatasi in Progettazione dell’Architettura nel settembre 2025. Presenti per Confindustria, il Presidente Nicola Parenti e il Direttore Luca Groppi. La borsa di studio è riservata ai laureati nei corsi di laurea in Ingegneria Meccanica o Progettazione dell’Architettura del Polo Territoriale di Piacenza iscritti a un corso di laurea magistrale attivo presso il Politecnico di Milano.

Borsa “Ing. Attilio Ceresa”

La borsa di studio intitolata “Ing. Attilio Ceresa”, del valore di 1.000 euro, è destinata a studenti regolarmente iscritti al II e III anno del corso di laurea in Ingegneria Meccanica presso il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano. Presenti i figli Giorgia e Giovanni dell’Ing. Ceresa, che hanno premiato Luca Gandolfi vincitore di questa edizione.

Borsa “Girls@PoliPc”

Istituita con la finalità di promuovere le discipline STEM, la borsa di studio Girls@PoliPc del valore di 2.500 euro, è dedicata alle studentesse del I anno del corso di laurea in ingegneria meccanica, al fine d’incentivarne e sostenerne il percorso di studi ed è stata assegnata ad Alessandra Bacchini e consegnata dal prof. Renzo Marchesi, presidente di PoliPiacenza, ente donatore della borsa e dall’Assessore alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca, Francesco Brianzi.

Premio “Rotary Sant’Antonino per la Sostenibilità”

Il Premio di Laurea “Rotary Sant’Antonino per la Sostenibilità”, per il quale si erano candidati più di 100 laureati con le loro tesi di laurea, è andato a due tesi che sono state ritenute le più coerenti con le tematiche del bando e con gli obiettivi del Rotary Sant’Antonino Club. Le assegnatarie del premio sono le architette Maria Giulia Arbizzi e Gaia Castellucci, coautrici di una tesi sul Water Paradox e l’ingegner Marilù Sagretti con tesi intitolata Valorisation of food wastes by producing bacterial nanocellulose. Hanno consegnato il Premio l’arch. Monica Patroni del Rotary Club Piacenza Sant’Antonino e l’arch. Federico Di Cosmo del Politecnico di Milano.

Borsa “Douglas Chero”

Da ultimo Ecaterina Sesan della Douglas Chero, ha consegnato la pergamena della II edizione della borsa di 5.000 euro messa a disposizione da Douglas Chero, all’assegnataria Anna Maria Zhegar iscritta al corso di laurea in Progettazione dell’Architettura e già vincitrice della medesima borsa di studio nella scorsa edizione.

Una tradizione lunga 25 anni

Nei 25 anni di vita del Polo Territoriale di Piacenza, sono state erogate circa 525 borse di studio (ne esistono di diversa tipologia) sia direttamente dal Politecnico di Milano che da enti del territorio e da finanziatori privati. Il valore economico di queste borse di studio è stato di circa 2.600.000 euro. Questo dato è molto significativo dato che queste borse di studio rappresentano un fondamentale supporto per tante studentesse e studenti.