CamminAvis - Metti il cuore in movimento’, domenica 14 giugno, Giornata Mondiale Donatore sangue

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo Eric Pasqualon (Unione di Centro) ha presentato ‘CamminAvis - Metti il cuore in movimento’, una passeggiata ludico-motoria a passo libero per le vie di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, che si svolgerà domenica 14 giugno, alle 20.30, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di sangue, lungo un percorso di 5 km, aperto a tutti, grandi e piccoli.

“Le istituzioni aprono le proprie porte a chi, ogni giorno, contribuisce concretamente a mantenere aperte quelle della speranza e della salute per migliaia di cittadini. È questo il significato della partecipazione alla manifestazione ‘CamminAVIS – Metti il cuore in movimento’, promossa dall’AVIS Comunale di Carmignano di Brenta e Camazzole in collaborazione con il Comitato Gemellaggio Albbruck-Carmignano e con il patrocinio del Comune.”

Queste le parole del Capogruppo Eric Pasqualon (UDC) nell’introdurre la conferenza stampa.

“L’iniziativa – ha spiegato il Capogruppo - rappresenta un’importante occasione per promuovere i valori della solidarietà, della partecipazione e della responsabilità civica, sensibilizzando la comunità sull’importanza della donazione di sangue e di plasma. Un gesto semplice ma fondamentale, che ogni giorno consente a migliaia di pazienti di affrontare interventi chirurgici, cure e terapie salvavita. AVIS costituisce una delle realtà più significative del volontariato italiano. Con oltre 1,3 milioni di soci e quasi 2 milioni di donazioni effettuate nel 2024, l’associazione contribuisce in modo determinante all’autosufficienza trasfusionale del Paese. Un patrimonio di impegno e solidarietà che trova nel Veneto una delle sue espressioni più virtuose.”

“La nostra Regione può contare su oltre 132 mila donatori attivi e quasi 208 mila donazioni complessive tra sangue, plasma e piastrine registrate nel 2024 – ha sottolineato Pasqualon - Risultati che testimoniano una cultura del dono profondamente radicata e che sono il frutto della collaborazione tra associazioni, volontari, sistema sanitario e istituzioni. Particolarmente rilevante è il contributo dell’AVIS Provinciale di Padova, che nel 2024 ha registrato quasi 30 mila donatori attivi e oltre 48 mila donazioni, confermandosi una delle realtà più importanti del Veneto nel settore della raccolta sangue. Numeri che raccontano una straordinaria rete di cittadini impegnati a favore della collettività.”

“In questo contesto – ha aggiunto il consigliere regionale – ‘CamminAVIS’ assume un valore che va oltre l’aspetto sportivo e ricreativo. Attraverso una camminata aperta a tutti, l’iniziativa promuove corretti stili di vita, rafforza il senso di comunità e contribuisce a diffondere la cultura del dono, coinvolgendo famiglie, giovani e nuovi potenziali donatori. Significativa anche la destinazione del ricavato alle attività di promozione della donazione, creando un circolo virtuoso a beneficio dell’intera comunità.”

“Le sfide future richiedono un impegno sempre maggiore – ha ricordato Pasqualon - L’invecchiamento della popolazione, la necessità di incrementare la raccolta di plasma e l’esigenza di coinvolgere le nuove generazioni rendono indispensabile continuare a investire nella sensibilizzazione, nella collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e nell’utilizzo di strumenti innovativi di comunicazione. La Regione del Veneto riconosce il ruolo fondamentale del Terzo Settore e delle associazioni di volontariato che operano nell’interesse generale. Sostenere la cultura del dono significa investire nella salute pubblica, nella prevenzione e nella coesione sociale. Per questo, continueremo a promuovere e a valorizzare tutte le iniziative che contribuiscono a rafforzare l’autosufficienza trasfusionale e i valori della solidarietà.”

“Un sentito ringraziamento va ai volontari, ai dirigenti associativi e soprattutto ai donatori, il cui impegno quotidiano rappresenta un esempio concreto di altruismo e responsabilità verso la comunità – ha concluso Eric Pasqualon - Grazie al loro contributo, il Veneto continua a essere una regione più forte, solidale e capace di guardare al futuro con fiducia.”

Il Presidente Avis Carmignano, Antonio Giachin, ha spiegato che “la nostra missione è promuovere una cultura della salute e stili di vita sani. Prevenzione e donazione devono sempre camminare assieme: chi dona, compie una scelta di grande civiltà, ma per farlo deve essere in salute, ed è quindi fondamentale fare movimento e curare l’alimentazione. In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di sangue, che verrà celebrata domenica 14 giugno, vogliamo lanciare l’appello di donare sangue e plasma, anche attraverso l’organizzazione della ‘CamminAvis’, una passeggiata serale aperta a tutti, inclusiva. Chi parteciperà, farà del bene a sé stesso e al proprio organismo: prendersi cura della propria salute significa prepararsi, un giorno, a donare sangue e plasma a una persona bisognosa, anonima. Questo è lo spirito che ci anima. E in questo momento, abbiamo bisogno soprattutto di plasma.”

“Donare sangue contribuisce a salvare vite umane ed è un gesto anonimo, volontario e altruistico. I nostri ospedali hanno molto bisogno di sangue e di plasma - ha ricordato la dottoressa Martina Pezzella – Possono donare soggetti, in buona salute, dai 18 ai 65 anni e, se ricorrono determinate condizioni, anche fino ai 70. Il donatore è sottoposto a uno screening periodico e donare periodicamente il sangue fa bene alla salute: è scientificamente provato.”

“Fare attività fisica, soprattutto aerobica, porta a una maggiore efficienza e a una riduzione dei rischi cardiovascolari – ha aggiunto la dottoressa - Il soggetto sportivo è quindi potenzialmente un ottimo donatore di sangue. Senza dimenticare il beneficio psicologico derivante dalla donazione: compiere un gesto altruistico aiuta a ridurre stress e isolamento sociale. Ricordo che donare sangue è una attività sicura e contribuisce a promuovere il benessere della società.”

Simone Zanoni ha illustrato la ‘CamminAvis’. “Usiamo le ciclabili come percorsi di camminata permanenti, idonei a fare attività fisica in modo sicuro e aperto a tutti.”, ha detto.

Francesco Securo, assessore comunale di Carmignano di Brenta, con delega alle associazioni e al volontariato, ha portato i saluti del Sindaco, Elisa Paiusco, e ha evidenziato che “questa iniziativa vuole promuovere il valore del dono, semplice ma straordinario, dato che chi dona dedica agli altri una parte di sé stesso, senza chiedere nulla in cambio. Ringrazio Avis e tutti i volontari che tengono alto il valore della solidarietà. Come amministrazione comunale, siamo a fianco di tutte le associazioni di volontariato.”

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