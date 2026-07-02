Carabinieri feriti nell’incidente di Montebelluna

“Seguo con attenzione gli aggiornamenti sulle condizioni dei due carabinieri rimasti gravemente feriti nell’incidente stradale avvenuto a Montebelluna. A loro, alle loro famiglie e a tutte le persone coinvolte, compresi i due bambini, rivolgo un pensiero di vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione”.

Lo rende noto il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

“I carabinieri svolgono ogni giorno un servizio prezioso per la sicurezza delle nostre comunità, spesso intervenendo in situazioni delicate e urgenti. A tutti loro esprimo la riconoscenza del Consiglio regionale del Veneto e di tutti i veneti. Voglio esprimere personalmente la mia vicinanza anche al Comandante della Legione Carabinieri Veneto, Generale di Divisione Giuseppe De Liso, pregandolo di far giungere ai due militari feriti e alle loro famiglie il nostro affetto e il nostro sostegno in queste ore. Il mio pensiero si accompagna a una preghiera e alla speranza che i prossimi aggiornamenti possano portare notizie incoraggianti.”

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