Chiara Fazzini lancia il Bestseller “L’Arte Di Farsi Del Bene”

Sono tante le donne che ogni giorno si sentono giudicate nella loro quotidianità. Fortunatamente, però, migliorare il proprio benessere psicofisico e dare vita alla versione migliore di sé stessi è possibile. Il segreto? Tutto sta nel seguire i consigli di chi ce l’ha fatta davvero.

Per tutte quelle donne che sono alla ricerca di uno stile di vita sano ed equilibrato finalizzato al raggiungimento dei propri obiettivi personali e professionali, esce oggi il libro di

Chiara Fazzini “L’ARTE DI FARSI DEL BENE. Come Trasformare Mente E Corpo Per Liberarti Da Giudizi E Paure Per Migliorare Il Tuo Benessere Psicofisico” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per iniziare un vero percorso di crescita tutto “al femminile”.

“Il mio libro è una guida completa sul benessere femminile a 360 gradi. Affronta temi fondamentali come l’alimentazione, la postura e il mindset, con un approccio pratico e professionale” afferma Chiara Fazzini,

autrice del libro. “Ogni argomento è pensato per essere immediatamente applicabile, grazie anche ai QR code che permettono di accedere a esercitazioni e contenuti esclusivi”.

Secondo l’autrice, attraverso le pagine di questo libro, le lettrici inizieranno un percorso alla scoperta del benessere psicofisico. Un viaggio di cui la stessa Chiara Fazzini ha fatto tesoro negli anni e che l’ha portata ad essere consacrata come una vera esperta in questo settore.

“Questo libro di Chiara Fazzini è la ciliegina sulla torta a fronte di una carriera professionale di assoluto rispetto” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Come spiega la stessa autrice, mettendo in pratica ogni suggerimento presente nel testo, la lettrice potrà avviare un percorso di rinascita personale, tanto dal punto di vista mentale quanto da quello estetico”.

“Nel mondo dell’editoria digitale e non, Giacomo Bruno rappresenta un punto di riferimento per qualità e professionalità” conclude l’autrice. “Il team Bruno Editore mi ha seguito con professionalità e costanza durante tutto l’iter editoriale, dandomi la possibilità di trasmettere il mio messaggio a tantissime persone”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4l18zby

Chiara Fazzini, nata ad Ancona nel 1999, è dottoressa in Scienze Motorie Sportive e della Salute e imprenditrice digitale nel settore fitness. Protagonista su Rai2 e citata su Gazzetta dello Sport, Donna Moderna e Tgcom24, utilizza i social per promuovere uno stile di vita sano. Aiuta persone in tutta Italia a trasformare corpo e mente attraverso percorsi di affiancamento multidisciplinari, seguiti da professionisti della salute, completamente da remoto. Con il suo primo libro, un manuale tecnico rivolto alle donne, motiva a raggiungere i propri obiettivi.

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la

Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale.

