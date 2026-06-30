Cidim: i Filarmonici di Roma protagonisti del Formello Chigi Festival

Il CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica in collaborazione con il Comune di Formello presenta due concerti di assoluto prestigio nell'ambito del Formello Chigi Festival. Protagonista sul palco sarà la storica orchestra da camera I Filarmonici di Roma che sabato 4 luglio, alle ore 21, si esibirà a Piazza San Lorenzo a Formello con un programma raffinato e di grande impatto dal titolo Melodia e Virtuosismo. Il primo appuntamento è infatti dedicato ai grandi capolavori del repertorio classico e barocco con le musiche di Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Francesco Geminiani e Franz Joseph Haydn. Il secondo concerto, invece, si svolgerà sabato 18 luglio, nella stessa location, ma accanto ai Filarmonici di Roma ci sarà anche il talento di Alessandro Quarta.

“Alla tradizione orchestrale dei Filarmonici di Roma abbiamo voluto congiungere l'energia travolgente del celebre violinista e compositore Alessandro Quarta, accompagnato al pianoforte da Giuseppe Magagnino. Quarta è un artista poliedrico che abbatte ogni barriera di genere, riuscendo a portare sul palco un'intensità espressiva capace di catturare in ogni istante e in ogni dove l’attenzione del pubblico. La serata proporrà un viaggio musicale che attraversa velocemente e intensamente più secoli e comprende le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Tartini, Nino Rota e Astor Piazzolla”, spiega il presidente del CIDIM e di AIAM Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

“Voglio ringraziare il Comune di Formello per l’opportunità che è stata offerta alla nostra associazione di essere presenti all’interno del ricco calendario di eventi del Formello Chigi Festival. Una collaborazione che auspico si possa ripetere anche nella stagione invernale”, conclude Pollice.

Gli eventi si inseriscono nel progetto Circolazione musicale in Italia, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

Maggiori informazioni sui due concerti sono presenti sul sito del CIDIM.

30 giugno 2026

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