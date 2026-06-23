Come usare l’Intelligenza Artificiale in azienda

L’Intelligenza Artificiale sta trasformando in profondità settori produttivi, servizi e modelli organizzativi. Ma come possono le imprese tradurre questa evoluzione in valore concreto, adottando strumenti efficaci e allo stesso tempo conformi alle nuove regole introdotte dall’AI Act?

Per offrire orientamento e strumenti operativi alle aziende del territorio, Romagna Tech organizza il workshop “Intelligenza Artificiale: opportunità applicative nel rispetto della normativa”, in programma giovedì 9 luglio, dalle ore 16.00 alle 18.00 nella Sala EmilioPi del Cinema Eliseo di Cesena (viale Carducci 11).

L’obiettivo dell’iniziativa è mostrare come l’AI rappresenti già oggi un’opportunità concreta anche per le piccole e medie imprese, approfondendo competenze, strumenti e soluzioni per un’adozione efficace, sostenibile e sicura. In una fase caratterizzata da una rapidissima evoluzione tecnologica e dall’entrata in vigore dell’AI Act, comprendere le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale e le implicazioni normative è, infatti, una sfida sempre più attuale per il mondo produttivo.

Nel corso dell’incontro interverranno esperti dell’Università di Bologna e della Fondazione IFAB (International Foundation Big Data), che approfondiranno alcuni dei temi più rilevanti del momento: dagli sviluppi dell’AI generativa e non generativa alle conseguenze pratiche dell’AI Act per le imprese.

Spazio anche a esempi concreti di innovazione: sarà presentato GenAI4Add, un progetto che utilizza l’Intelligenza Artificiale per prevedere i guasti prima che si verifichino, migliorando l’efficienza dei processi produttivi. Verrà inoltre illustrato AI Factory IT4LIA, il laboratorio che mette a disposizione delle PMI strumenti, competenze e soluzioni per facilitare l’adozione dell’AI.

L’iniziativa rientra nel progetto Romagna Tech Digital Team, realizzato grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di accompagnare le imprese del territorio nei percorsi di innovazione digitale e di favorire una crescita competitiva e consapevole.



Per scaricare il programma completo e iscriversi all’evento: La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria.Per scaricare il programma completo e iscriversi all’evento: http://https://romagnatech.eu/intelligenza-artificiale-opportunita-applicative-nel-rispetto-della-normativa-cesena-9-luglio-2026/

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