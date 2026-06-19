Fulmine su una casa a Podenzano e campi devastati dalla grandine

Grandine, vento e fulmini si sono abbattuti nel tardo pomeriggio su Podenzano e in alcune zone della media Val Nure. Il violento temporale, durato appena una quindicina di minuti, ha danneggiato le coltivazioni e provocato diversi disagi: un tetto è stato scoperchiato nella zona dell'acquedotto comunale, un albero è caduto in via Roma e si sono registrati alcuni allagamenti di cantine.

Particolarmente spettacolare l'intervento in via Marco Polo, dove un fulmine ha colpito una centralina elettrica, provocando un principio d'incendio e lasciando senza corrente diverse abitazioni. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco di Piacenza.

Disagi anche al centro sportivo di Podenzano, dove stava per iniziare la Festa della Birra. Terminato il maltempo, i volontari si sono subito messi al lavoro consentendo comunque il regolare avvio della manifestazione.