Comunicato stampa Cidim; venerdi’ 5/12 ultimo concerto alla Basilica di San Vitale della rassegna Sa

Ultimo appuntamento della rassegna Sacrae Militiae Sonus - Il Suono delle Sacre Milizie: venerdì 5 dicembre, alle ore 19.30, la Basilica di San Vitale a Roma ospiterà la Banda della Gendarmeria Vaticana diretta dal Maestro Stefano Iannilli e il Coro Giovani Don Bosco, diretto dal Maestro Veronica Piscitelli, che con l’occasione inizierà a formulare gli auguri per le prossime festività natalizie.

“Il Suono delle Sacre Milizie è un esperimento assolutamente riuscito che ci ha permesso di raccogliere l’attenzione da giugno a dicembre di oltre tremila spettatori, all’interno di una delle chiese più belle e suggestive della Capitale. Abbiamo voluto, nel corso dei dieci concerti, unire il fascino della divisa alla peculiarità delle musiche eseguite dalle migliori bande militari e ministeriali italiane. Infine, voglio ringraziare tutte le istituzioni che hanno sostenuto la nostra associazione in questa iniziativa, e in particolare la Santa Sede e Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Fernando Vérgez Alzaga, Presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano”, spiega il Presidente del CIDIM e di AIAM Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

Il programma del concerto include le musiche di Charles François Gounod, Francesco Meneghello e Pierangelo Sequeri, Guido Maria, Marco Frisina, Georg Friedrich Händel, Ruggero Leoncavallo e Johann Strauss jr.

L'evento, parte del progetto CIDIM a Roma, è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e il patrocinio del Ministero dell’Interno Fondo Edifici di Culto, della Basilica di San Vitale e del Municipio 1 Roma Centro.

L’ingresso al concerto è libero.

Maggiori informazioni sul sito del CIDM www.cidim.it.

3 dicembre 2025

