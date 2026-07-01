Confcommercio Veneto. Presidente Zaia: “Buon lavoro a Massimo Zanon e ai nuovi vertici."

“Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a Massimo Zanon, eletto alla guida di Confcommercio Veneto, al vicepresidente Massimiliano Schiavon e a tutti i componenti dei nuovi organismi dirigenti chiamati oggi ad assumere questo importante incarico. Confcommercio rappresenta un pilastro del sistema economico veneto e sono certo che i nuovi vertici sapranno interpretare con competenza, equilibrio e spirito di servizio le sfide che attendono il commercio, il turismo e il mondo dei servizi”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, in occasione del rinnovo delle cariche regionali di Confcommercio Veneto.

“Viviamo una fase di trasformazione profonda, nella quale cambiano rapidamente i modelli di consumo, il commercio, il turismo, le tecnologie e persino il modo di fare impresa. In questo scenario non basta gestire il presente: servono visione, capacità di innovare e la volontà di interpretare da protagonisti il cambiamento, trasformandolo in un’opportunità di crescita. Il Veneto ha costruito negli anni primati economici riconosciuti a livello nazionale ed europeo e oggi ha il dovere di consolidarli, continuando a essere una terra capace di creare ricchezza, lavoro e sviluppo sostenibile”.

“Desidero infine rivolgere un sincero ringraziamento a Patrizio Bertin per il lavoro svolto negli ultimi anni alla guida di Confcommercio Veneto, in un periodo segnato da sfide straordinarie, dalla pandemia alle difficoltà economiche internazionali. Ha rappresentato con determinazione le imprese venete, offrendo un contributo importante al dialogo con le istituzioni e alla crescita del territorio. A lui va il mio apprezzamento, mentre ai nuovi vertici rinnovo l’augurio di un mandato ricco di risultati nell’interesse delle imprese e dell’intera comunità veneta.”

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