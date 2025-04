Confesercenti: approfondimenti e novità per l'associazione piacentina

Retail senza confini - dove il fisico incontra il virtuale. Questo il titolo del recente evento organizzato a Bologna da Confesercenti Emilia-Romagna e che ha visto la partecipazione di decine di operatori e addetti ai lavori, tra i quali una delegazione piacentina.

«È stato un incontro - interviene Giorgio Bonoli, vice direttore di Confesercenti - molto interessante e concreto che ha portato ad una importante e utile riflessione sulle nuove strategie che dovranno accompagnare il retail».

Di primario valore l’elenco degli interventi. A cominciare da Giovanni Cappellotto, il quale ha fatto una disamina dei dati sul commercio che cambia con la visione di una convergenza tra fisico e digitale legata alla unificazione dell’esperienza di acquisto. Molto interessante anche il secondo intervento, di Massimo Fattoretto, che ha strutturato il suo intervento sull’intelligenza artificiale per il commercio, sotto l’aspetto di visibilità, automazione e nuove opportunità. Luca Bove si è fatto carico di analizzare le strategie e gli strumenti chiave a disposizione dei commercianti, a cominciare da Google. Elena Sabattini è partita dal concetto che l’acquisto è una E-mozione, una esperienza profondamente emotiva e ha quindi portato all’attenzione dei presenti le strategie di neuromarketing per il negozio fisico e digitale. Gli ultimi due interventi si sono focalizzati sulle opportunità offerte dalla intelligenza artificiale. Sia riguardo alla capacità di trasformare positivamente la comunicazione migliorando creatività, targeting e performance che per quanto attiene alle enormi potenzialità offerte dalla realtà virtuale. Alla fine, a cura di Cat - Confesercenti, una panoramica delle opportunità di finanziamento e supporto attualmente presenti.

«Si è trattato - conclude Bonoli - di un momento di importante approfondimento per i presenti i cui contenuti riporteremo alle nostre imprese associate tramite specifiche comunicazioni ed incontri atti a garantire un costante aggiornamento e formazione fondamentali per il loro sostegno e supporto».

Da giovedì torna il Luna Park: nuova sede nel parcheggio del Centro Commerciale Gotico

Giovedì 1° maggio torna il Luna Park dei piacentini. Quest'anno in una nuova collocazione, presso il parcheggio del Centro Commerciale Gotico. Con oltre cinquanta attrazioni ed oltre quindicimila metri quadrati di divertimento rappresenta uno dei maggiori Luna Park della Regione. Tutti i giorni (tranne il martedì) sino a lunedì 2 giugno 2025 negli orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17,00 alle 23,30; sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 24,00.

Un divertimento consolidato e trasversale a tutte le età, per accogliere chiunque sia attratto dai giochi, dall'aria gioiosa del luogo e dalla voglia di passare una giornata all'insegna del divertimento. Diverse le iniziative promozionali a partire dal 1° maggio (così come la domenica mattina ed il mercoledì). Quest'anno il Festival si caratterizzerà per la presenza di alcune novità assolute, mai presenti sul territorio. In particolare Eclipse 360, una vera attrazione da brivido.

Assemblea Garcom, convocazione il 15 maggio

È convocata in Piacenza, presso la sede legale della Società Cooperativa di Garanzia fra Commercianti, in strada Bobbiese 8, l’Assemblea Ordinaria dei soci per il giorno 30 aprile 2025 alle 23,30 e occorrendo in seconda convocazione il giorno 15 maggio 2025 (giovedì) alle ore 15,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2024 ed allegati - deliberazioni conseguenti; 2 Elezione n. 4 membri del Consiglio di Amministrazione (art. 25.5 dello Statuto Sociale) e rinnovo Organo di Controllo (art. 28.3 dello Statuto Sociale) – deliberazioni conseguenti; 3 Varie ed eventuali.