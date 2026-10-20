Consiglio Veneto, approvata legge su iniziative per il ricordo delle foibe

Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della sessione pomeridiana dei lavori odierni, ha approvato, con 31 voti favorevoli e 1 voto contrario (8 consiglieri non hanno partecipato alla votazione), il progetto di legge n. 35, d’iniziativa del relatore d’aula e presidente della Sesta commissione di palazzo Ferro Fini, Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), correlatore, il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Carlo Cunegato, rubricato “Iniziative per il ricordo delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”, testo rinviato in Commissione all’unanimità dall’assemblea per un approfondimento istruttorio, al termine della discussione generale del 29 settembre scorso.

L’iniziativa di legge, in sintesi, mira a strutturare un percorso istituzionale e didattico attraverso iniziative commemorative, una seduta solenne del Consiglio regionale o una seduta speciale della Commissione consiliare competente in occasione del Giorno del Ricordo, l’istituzione del concorso “Norma Cossetto” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e il sostegno a iniziative formative e culturali, viaggi di studio e premi per tesi di laurea.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO