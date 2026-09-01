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Consiglio Veneto, iniziato l’esame del progetto di legge sul fine vita. Domani la ripresa dei lavori

A CURA DI ALTRIMEDIA
|1 giorno fa
Consiglio Veneto, iniziato l’esame del progetto di legge sul fine vita. Domani la ripresa dei lavori
1 MIN DI LETTURA
Il Consiglio regionale del Veneto ha iniziato oggi l’esame&nbsp;del progetto di legge d’iniziativa popolare n. 1 sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, relatore, il presidente della Quinta commissione di palazzo Ferro Fini, Manuela Lanzarin (Lega-LV).
I lavori d’aula sono stati sospesi nel tardo pomeriggio e riprenderanno domani con la conclusione della discussione generale e l'esame degli emendamenti.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

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