Consiglio Veneto, iniziato l’esame del progetto di legge sul fine vita. Domani la ripresa dei lavori

Il Consiglio regionale del Veneto ha iniziato oggi l’esame del progetto di legge d’iniziativa popolare n. 1 sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, relatore, il presidente della Quinta commissione di palazzo Ferro Fini, Manuela Lanzarin (Lega-LV).

I lavori d’aula sono stati sospesi nel tardo pomeriggio e riprenderanno domani con la conclusione della discussione generale e l'esame degli emendamenti.

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