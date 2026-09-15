Consiglio Veneto, iniziato l’esame della proposta di legge su iniziative per il ricordo delle foibe

Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della sessione pomeridiana dei lavori, ha iniziato l’esame del progetto di legge n. 35, d’iniziativa del relatore d’aula, il presidente della Sesta commissione di palazzo Ferro Fini, Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), correlatore, il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Carlo Cunegato, rubricato “Iniziative per il ricordo delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”. Il progetto di legge mira, in sintesi e in analogia con quanto già previsto per il Giorno della Memoria, a strutturare un percorso istituzionale e didattico rivolto alle giovani generazioni come la convocazione di una seduta solenne o speciale della Commissione consiliare competente in occasione del Giorno del Ricordo, l’istituzione del concorso “Norma Cossetto” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, e la possibilità di promuovere iniziative di conoscenza dei luoghi della memoria. L’esame della proposta legislativa proseguirà nella prossima seduta.

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