Consiglio Veneto, ok a mozione su tutela delle Forze dell'ordine

Il Consiglio regionale Veneto, nella sessione pomeridiana dei lavori odierni, ha approvato, con 43 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto, la mozione n. 52, illustrata dal primo firmatario, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Claudia Barbera, rubricata “Impegno a mantenere alta l'attenzione su sicurezza, ordine pubblico e promozione della cultura della legalità, con ferma condanna di ogni forma di violenza politica e di aggressione alle forze dell'ordine” e che impegna la Giunta, tra l’altro - e in sintesi - ad ampliare i programmi formativi rivolti alle giovani generazioni, a rafforzare il sostegno alla formazione, all’aggiornamento della Polizia locale e a consolidare la collaborazione istituzionale con tutte le forze dell’ordine.

Di seguito, l’aula ha approvato all’unanimità la risoluzione n. 13, presentata in aula dalla consigliera regionale Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra), intitolata “Tutela del principio del consenso libero e attuale nella disciplina del reato di violenza sessuale; coerenza dell'ordinamento nazionale con la convenzione di Istanbul e con le migliori prassi europee; rafforzamento delle politiche di prevenzione e di sostegno alle vittime”, e la mozione n. 23, presentata dalla consigliera Barbera (FdI), sulla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto nelle zone di alta pianura, che impegna la Giunta regionale a valutare un approfondimento sulla modifica dell’articolo 15, comma 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali - con particolare riferimento alla deroga prevista per gli impianti dedicati di cui al comma 2, lettera a) - per rafforzare la tutela della zona di ricarica degli acquiferi.

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