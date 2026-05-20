Oggi, sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, ha presentato il ‘Costermano Summer Fest 2026’.

Dal 30 maggio al 2 giugno, il Parco dell’Amicizia dei Popoli di Costermano sul Garda ospiterà musica, tradizione, gusto e divertimento, enogastronomia, associazionismo locale e attività dedicate alle famiglie.

La manifestazione è promossa dal comune di Costermano sul Garda e gode del patrocinio della Regione del Veneto. Valorizza il territorio, le sue eccellenze e il lavoro delle associazioni locali, attraverso la proposta di piatti tipici e specialità della tradizione.

Il Capogruppo Alberto Bozza ha ricordato che il “Costermano Summer Fest 2026 è stato voluto e organizzato dall’amministrazione comunale di Costermano sul Garda. Mi complimento quindi con il comune e, in particolare, con l’assessore Bullio. La manifestazione ha il pregio di riuscire a coinvolgere l’intera comunità: famiglie, bambini, anziani, per momenti di grande condivisione, di serate all’insegna del divertimento e dell’allegria, con musica, intrattenimento e piatti tipici, che valorizzano il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche. Un’iniziativa che rappresenta anche un’importante occasione di promozione locale.”

“Un aspetto particolarmente significativo è l’attenzione alla solidarietà, grazie al coinvolgimento delle associazioni del territorio – ha evidenziato Bozza - che non solo saranno protagoniste durante i quattro giorni in cui si articolerà la manifestazione, ma che svolgono durante tutto l’anno un prezioso lavoro nell’ambito sociale e del volontariato. Invito, quindi, a partecipare numerosi all’evento, che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno, a Costermano sul Garda, nel parco comunale, dove ci sarà spazio veramente per tutti, rafforzando il senso di comunità.”

“Abbiamo ideato questa manifestazione per sostenere le nostre associazioni locali che, durante l'anno, potranno usare i proventi per finanziare le diverse attività – ha affermato Alberto Bullio, assessore comunale di Costermano sul Garda – Saranno presenti alla manifestazione il Comitato di Albarè, quello di Castion Veronese, di Marciaga, l'associazione genitori di Albarè/Marciaga e di Castion/Costermano, la Polisportiva Consolini e l'Avis comunale. Vi aspettiamo numerosi, dal 30 maggio al 2 giugno, dalle 18 a mezzanotte, tranne sabato 30, quando andremo avanti fino all'una di notte.”

Alessio Priante, dello Studio Grandi Eventi, ha presentato nei dettagli la manifestazione. “Sarà un evento importante per il territorio gardesano, in particolare per Costermano, ma con una ricaduta che interesserà tutto il Lago di Garda. Ci aspettiamo numerosi visitatori, non solo dai comuni limitrofi, ma anche da fuori regione. Il cartellone è di grande rilievo: apriremo con Jerry Calà e il suo spettacolo ‘Una vita da libidine’. A seguire, ci sarà ‘Voglio tornare negli anni ’90’, un format molto conosciuto in Italia e capace di richiamare un pubblico numeroso. Proseguiremo poi con gli ‘Al- B Band’, che proporranno un repertorio a 360 gradi, per chiudere la rassegna insieme a Corrado e Yano DJ, tra i principali riferimenti italiani ed europei nell’ambito della afromusic. Si tratta quindi di un cartellone diversificato, pensato per abbracciare diverse fasce d’età. Non mancheranno le iniziative dedicate alle famiglie; ci sarà anche il luna park e, nella giornata di martedì 2 giugno, il format ‘ColtivaTu’, pensato per avvicinare i bambini al mondo della natura attraverso attività esperienziali e laboratori. Durante le giornate del 1° e del 2 giugno sarà inoltre allestita un’area handmade dedicata all’artigianato. Grande attenzione sarà data anche all’offerta culinaria, di grande qualità, curata dalle associazioni locali: il pubblico potrà degustare un menù molto vario, con numerosi piatti proposti.”

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