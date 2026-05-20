CRV - Aggressione a cronista de “Il Piccolo”. Presidente Zaia: "Solidarietà a Gianpaolo Sarti"

“Esprimo piena solidarietà e auguri di pronta guarigione a Gianpaolo Sarti, cronista de Il Piccolo, colpito con un pugno alla testa mentre stava svolgendo il proprio lavoro durante gli scontri avvenuti ieri a Trieste. La mia vicinanza va a lui, alla redazione de Il Piccolo, al gruppo NEM e a tutta la stampa del Friuli Venezia Giulia”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intervenendo sull’aggressione subita dal giornalista del quotidiano triestino.

“Intervengo da rappresentante di un’istituzione veneta – prosegue il Presidente Zaia – perché quanto accaduto a Trieste non riguarda solo una città o una regione. Riguarda il Nordest, riguarda la libertà di stampa, riguarda il diritto dei cittadini a essere informati. Veneto e Friuli Venezia Giulia condividono storia, confini, lavoro, relazioni economiche, culturali e civili. E condividono anche nel sistema dell’informazione, il gruppo NEM, che unisce sei testate tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, è un esempio concreto di questa comunità informativa del Nordest”.

“Un cronista che finisce in ospedale perché documenta ciò che accade in una piazza è un fatto grave. Nessuna tensione, nessuna appartenenza politica, nessuna contrapposizione ideologica può giustificare violenza o intimidazione contro chi informa. Colpire un giornalista significa colpire il diritto dei cittadini a conoscere i fatti e a formarsi liberamente un’opinione. A Gianpaolo Sarti, a Il Piccolo, al gruppo NEM per voce del suo direttore Paolo Possamai e alla stampa del Friuli Venezia Giulia rinnovo la solidarietà del Consiglio regionale del Veneto.”, conclude il Presidente Zaia

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